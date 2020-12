Quattro lauree in 4 mesi: l’incredibile record di un venticinquenne

Uno studente ha conseguito diverse lauree in pochi mesi, per lui un futuro radioso.

Unimamme, oggi vi raccontiamo la vicenda di un giovane davvero molto promettente che, con una marcia in più, è riuscito a conseguire molti traguardi in poco tempo.

Brillante studioso stabilisce un record

Stiamo parlando del 25enne Giulio De Angeli, originario di Este, in provincia di Padova. De Angelis è riuscito a conseguire uno straordinario record. La sua storia ci ricorda un po’ quella di un bambino in grado di laurearsi a 9 anni.

L’invidiabile record è quello di 4 lauree in 4 mesi. Mercoledì scorso, presso l’Università di Pisa e della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa ha ottenuto la laurea magistrale in Biotecnologie molecolari con il massimo dei voti. Si tratta della quarta laurea in soli 4 mesi. I suoi risultati sono davvero stupefacenti, perché questo portento ha avuto la media del 30 in tutti i vari percorsi di studio scelti.

Il prossimo 15 dicembre, inoltre, otterrà il diploma di licenza magistrale in Scienze mediche presso la scuola Sant’Anna. Quest0ultimo riconoscimento equivale a un master di 2° livello.

La sua ultima tesi, dedicata alla “trascrittomica single cell” si intitola: “A symphony of sciences” e si richiama all’obiettivo di questo ragazzo, cioè prodigarsi per combattere le neurodegenerazioni: a livello medico, biotecnologico, ingegneristico e di biotecnologia molecolare. Dopo aver conseguito la laurea Giulio Deangelis ha commentato: “è stata un’emozione incredibile, ancora non mi sembra vero. Desidero dedicare questo risultato a tutti coloro che sono stati al mio fianco in questo viaggio: la mia famiglia, il mio migliore amico Samuele Cannas e tutti i miei cari amici, e gli oltre 400 docenti che ho avuto l’onore di seguire e che mi hanno aperto le porte della conoscenza con professionalità e umanità formidabili. Vorrei rivolgere un ringraziamento particolare ai miei rettori, il professor Paolo Mancarella e la professoressa Sabina Nuti, che guidano con straordinaria competenza e amore il migliore di tutti i luoghi dove avrei potuto studiare: il Sistema Universitario di Pisa“.

Il rettore Paolo Mencarella, relatore di Deangeli ha spiegato che il record ottenuto da questo studente è frutto di una grande dedizione allo studio in una dimensione multidisciplinare che ormai è un percorso obbligato. “Spero che possa essere di esempio per i tanti giovani determinati e capaci che frequentano i nostri atenei“ ha aggiunto il rettore.

Alla discussione della tesi di Deangeli c’erano anche alcuni tra i massimi neuroscienziati italiani. Oltre al molteplice alloro questo giovane, il 27 novembre scorso, ha pubblicato un articolo sulla prestigiosa rivista Science, risultato del progetto di ricerca a cui ha partecipato ad Harvard e al Mit di Boston, dove è stato il primo italiano a vincere la borsa di ricerca mondiale Harvard Hip.

Dopo aver preso la licenza magistrale questo fenomeno volerà a Cambridge per fare un dottorato in Clinical Neurosciences per il quale si è guadagnato 5 borse di studio.

Unimamme, cosa ne pensate delle imprese di questo ragazzo di cui si parla su Adnkronos?