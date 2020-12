Mamma non riesce a distinguere i suoi gemelli: la soluzione è folle

By

Una mamma con due gemelli identici ha trovato un modo molto particolare per distinguerli.

Unimamme, distinguere due bambini gemelli può essere difficile, ma una mamma ha trovato un modo molto opinabile per farlo.

Questo le ha portato molte critiche, soprattutto dal momento che ha voluto condividere la sua vicenda sui social, in modo particolare su Reddit.

Una mamma e i suoi gemelli indistinguibili: la storia

La mamma dei gemellini, Adam e Jack, ha raccontato che lei e suo marito hanno cercato di avere bambini per 5 anni. Successivamente esami più approfonditi hanno dimostrato che la donna aveva bisogno di aiuto medico, senza il quale non avrebbe mai avuto dei bambini.

Finalmente, 9 mesi dopo, con l’aiuto della scienza ha avuto i suoi piccoli. Uno dei due, Jake, ha un problema.Quando la mamma dei piccoli ha dovuto tornare al lavoro si è fatta aiutare da una persona per la gestione dei figli, la suocera. Il piccolo Jake doveva ricevere la medicina ogni giorno a un orario specifico, alle 10 del mattino, prima di uno spuntino e di un pisolino.

Tutto è andato bene finché, un mese fa, questa persona ha fatto l’iniezione al bambino sbagliato. I piccoli sono identici e persino la mamma e suo marito a volte li confondono. Questo ci ricorda la storia del papà che non riusciva a distinguere i suoi figli gemelli identici. Per fortuna la scuocera si è accorta subito dell’errore e ha chiamato il 911 che ha portato i piccoli in ospedale. Quando la mamma è arrivata stavano dando ad Adam l’agente reversivo e i piccoli stavano bene.

Adam non è mai stato in pericolo, si tratta infatti di un farmaco che agisce lentamente, al massimo potrebbe dargli un po’ di diarrea. La suocera dopo quell’episodio si è rifiutata di proseguire e così i piccoli sono andati al nido.

Il nido aveva un’infermiera che somministrava le medicine ma c’era comunque la preoccupazione che i piccoli potessero venire nuovamente scambiati (i piccoli non riuscivano a tenere addosso delle targhette di riconoscimento). “Un medico ha raccomandato un tatuaggio”. Il medico ha spiegato che avrebbero tatuato una lentiggine, non più grande della punta di una gomma di una matita. Il tatuaggio sarebbe stato fatto in un’area facilmente visibile e sotto leggera sedazione, come quando i piccoli sono dal dentista.

Trascorsi 2 o 3 anni il tatuaggio svanisce, ma a quell’epoca i bambini avranno sviluppato tratti che li renderanno più distinguibili. “Si tratta di una lentiggine di 2 mm sul lobo di un orecchio”. Ci sono voluti solo 30 minuti e il piccolo, ha garantito la mamma, non ha sentito niente.

La suocera però non ha preso bene tutta la faccenda. “Ho cercato di spiegare, ma lei è andata fuori di testa. Allora ho messo i bambini per terra e le ho detto di prendere Jack e trovare il tatuaggio. Ha preso Adam, così le ho passato Jack e dopo 20 minuti ancora non riusciva a trovarlo. Alla fine glielo ho fatto notare e lei ha detto ‘È solo una lentiggine“.

La suocera è ancora arrabbiata, quando la mamma ha spiegato ad amici e conoscenti lo stratagemma del tatuaggio molti hanno commentato che lei si era spinta troppo in là alterando il corpo di suo figlio. “Quando avrà 5 anni probabilmente non si vedrà più o sembrerà una lentiggine sbiadita”.

Unimamme, noi vi chiediamo se magari questa mamma non avrebbe potuto usare un metodo un po’ meno drastico, come per esempio lo smalto su un’unghia. Voi cosa ne pensate?