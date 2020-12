Il debutto della figlia di Flavio Briatore mai riconosciuta

Una “figlia d’arte” nel mondo della moda ha fatto il suo esordio grazie alla complicità della mamma.

Unimamme, tutti conoscono, almeno di nome la super modella Heidi Klum, bene ora sulle passerelle o sulle copertine dei maggiori magazine di moda è arrivata la sua erede diretta.

La figlia di Heidi Klum segue le orme della mamma

Stiamo parlando di Leni, la primogenita figlia della modella di origine tedesca e di Flavio Briatore. La ragazza, ormai sedicenne, il cui nome per intero è Helene Boshoven, è apparsa sulla copertina di un noto magazine di moda.

Si tratta della copertina di Vogue Germania, dedicata a Leni e sia madre Heidi. Leni pare già molto sicura di sé e infatti ha dichiarato al magazine: “per me fare la modella è una questione di geni“. Sulla cover di Vogue la giovanissima Leni è apparsa insieme alla madre indossando entrambe abiti di taglio maschile dai colori molto vivaci.

Questa è stata l’occasione per rispolverare un po’ il passato della Klum, che fin da bambina sognava di fare la modella. “Ho ricevuto la prima offerta quando avevo 12-13 anni, da parte di un brand che adoravo e portavo. Mi ricordo che supplicai mia madre ma non ci fu nulla da fare. Ora capisco che sarebbe stato troppo presto”.

Heidi, come tante mamme, è molto orgogliosa della strada intrapresa da sua figlia, la top model infatti ha pubblicato sul suo profilo Instagram l’immagine della copertina di Vogue. La Klum ha dedicato alla figlia una bella dedica. “Sai sempre esattamente cosa vuoi e cosa non vuoi. Non sei un mini-me. E sono felice per te che ora puoi mostrare chi sei. E anche se spesso non vuoi ascoltare il consiglio intelligente di tua madre, eccone un altro: non fare mai qualcosa che non vuoi fare e ascolta sempre il tuo istinto”.

Come accennato Leni è nata dalla relazione tra Heidi Klum e Flavio Briatore che non ha mai riconosciuto la ragazza e con cui si è lasciato fotografare per la prima volta solo poco tempo fa. Leni è stata poi adottata dal cantante Seal, secondo marito della to model, da cui si è separata nel 2012. Pare che la ragazza non abbia mai conosciuto il fratellastro Nathan Falco.

Unimamme, cosa ne pensate di questo esordio?