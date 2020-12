Il 12 dicembre è l’onomastico di Corrado. Scopriamo significato del nome e la storia del beato venerato oggi.

Corrado ha un’origine tedesca e significa il “consigliere audace”. Alcuni antichi imperatori hanno portato questo nome, come Corrado II di Salico, Corradino di Svevia.

Le persone con questo nome sono sicure di sé, anche se vivono una profonda contraddizione, divisi tra aspirazioni profonde e successo sociale, tra gioia e ambizione.

Tra le sue varianti troviamo:

Corradino

I simboli associati a questo nome sono:

Numero fortunato: 3

Colore: giallo

Pietra: topazio

Metallo: ferro

Il Santo del Giorno: Beato Corrado da Offida

Il 12 dicembre si celebra il Beato Corrado da Offida.

Corrado nasce a Offida in provincia di Ascoli Piceno nel 1237 circa, entra ancora quindicenne nell’Ordine dei Frati Minori. In uno slancio di grande umiltà interrompe gli studi teologici per dedicarsi a mansioni meno elevate, come fare la questua (elemosina) o il portinaio. In seguito riprende gli studi e viene ordinato sacerdote.

Comincia dunque la predicazione ed ottiene da subito un grande successo

Anche se gli piace predicare trova grande sollievo nei luoghi solitari come La Verna per praticare la meditazione.

Nel corso della sua esistenza conosce alcuni primi compagni di San Francesco.

A Bastia Umbra predica l’Avvento e qui muore nel 1306.

Viene beatificato da Papa Pio VII nel 1817.

Vi abbiamo convinte unimamme a chiamare il vostro piccolo Corrado?