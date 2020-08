Nomi maschili con la C: i più belli, significativi e amati tra i bambini

Siete in attesa di un maschietto? Per ispirarvi nella scelta del nome, ecco una lista dei nomi maschili con la lettera C che potrà ispirarvi nella scelta del nome

Il nome fa parte della nostra identità e ci rappresenta per tutta la vita. Va abbinato sempre al cognome per evitare dissonanze.

Andiamo a vedere i principali con la lettera C cosa significano e quando si festeggiano

Ecco i nomi maschili con la C più belli, significativi e amati

Calogero : nome che deriva dal greco e vuol dire “vecchio, venerabile”. L’onomastico si festeggia il 18 Giugno

: nome che deriva dal greco e vuol dire “vecchio, venerabile”. L’onomastico si festeggia il 18 Giugno Camillo : proviene dal latino e significa “sacerdote novizio”. Si festeggia il 14 Luglio

: proviene dal latino e significa “sacerdote novizio”. Si festeggia il 14 Luglio Carlo o Carlos : il nome è di origine germanica ma viene usato anche nella sua variante spagnola Carlos, oppure nella variante inglese Charles . Il suo significato è “forte, virile” e si festeggia il 4 Novembre

: il nome è di origine germanica ma viene usato anche nella sua variante spagnola Carlos, oppure nella variante inglese . Il suo significato è “forte, virile” e si festeggia il 4 Novembre Carmelo o Carmine : di derivazione germanica, vuol dire “giardino di Dio”. Si festeggia il 2 Marzo

: di derivazione germanica, vuol dire “giardino di Dio”. Si festeggia il 2 Marzo Cassio : nome di derivazione germanica che significa “uomo libero”. L’onomastico si può festeggiare il primo Novembre, giorno di Ognissanti

: nome di derivazione germanica che significa “uomo libero”. L’onomastico si può festeggiare il primo Novembre, giorno di Ognissanti Catello : nome che viene dal latino e significa “cucciolo”. Festeggia l’onomastico il 19 Gennaio

: nome che viene dal latino e significa “cucciolo”. Festeggia l’onomastico il 19 Gennaio Cesare: viene dal latino e significa “grande, imperiale”. L’onomastico si può festeggiare il 15 Maggio o il 10 Dicembre, a seconda del Santo che si vuole celebrare

Ciro : nome di origine greca che significa “che dà potenza”. L’onomastico si festeggia il 31 Gennaio

: nome di origine greca che significa “che dà potenza”. L’onomastico si festeggia il 31 Gennaio Claudio : nome che viene dal latino e vuol dire “claudicante, zoppo”. L’onomastico si festeggia il 7 Luglio

: nome che viene dal latino e vuol dire “claudicante, zoppo”. L’onomastico si festeggia il 7 Luglio Clemente : viene dal latino e significa appunto “clemente”. Festeggia l’onomastico il 23 Novembre

: viene dal latino e significa appunto “clemente”. Festeggia l’onomastico il 23 Novembre Corrado : è un nome di origine germanica e il suo significato è “consigliere audace”. L’onomastico si festeggia il 19 Febbraio

: è un nome di origine germanica e il suo significato è “consigliere audace”. L’onomastico si festeggia il 19 Febbraio Cosimo : nome di origine greca che vuol dire “bello, ben ordinato”. Festeggia l’onomastico il 26 Settembre

: nome di origine greca che vuol dire “bello, ben ordinato”. Festeggia l’onomastico il 26 Settembre Costante, Costanzo o Costantino : sono tre varianti dello stesso nome che deriva dal latino e vuol dire “colui che ha fermezza”. L’onomastico si festeggia l’11 Marzo

: sono tre varianti dello stesso nome che deriva dal latino e vuol dire “colui che ha fermezza”. L’onomastico si festeggia l’11 Marzo Cristiano o Christian : viene dal latino e vuol dire “seguace di Cristo”. Festeggia l’onomastico il 7 Aprile

: viene dal latino e vuol dire “seguace di Cristo”. Festeggia l’onomastico il 7 Aprile Cristoforo o Christopher: anche questo nome viene dal latino e significa “portatore di Cristo”. L’onomastico si può festeggiare il primo Novembre, giorno di Ognissanti

Ecco dunque i principali nomi maschili con la lettera C. Potete scegliere il nome italiano o spaziare con le varianti straniere. La scelta del nome è un momento importante della gravidanza, alcuni genitori preferiscono affidarsi alla tradizione di famiglia, altri invece scelgono il nome in base al loro gusto. L’importante è che la scelta metta d’accordo entrambi.

E voi unimamme come sceglierete il nome del vostro piccolino?

