Valerio Scanu disperato per il papà: “è in terapia intensiva”

Il cantante e personaggio televisivo Valerio Scanu ha parlato della malattia di un parente stretto con Eleonora Daniele.

Unimamme, in questo particolare periodo sono tante le testimonianze di vip che hanno avuto il Covid o che parlano di parenti malati.

Valerio Scanu: momenti drammatici in diretta tv

Oggi dobbiamo parlarvi di Valerio Scanu, noto cantante italiano che, ospite a Storie italiane, ha condiviso un dramma con gli spettatori e la presentatrice Eleonora Daniele.

Suo padre, Tonino, un uomo di 64 anni, è infatti ricoverato in ospedale a causa del Covid 19.

Ecco che cosa ha raccontato il cantante: “è andato in ospedale con le sue gambe, dopo il tampone era positivo. Aveva il casco per respirare. Avevamo notizia tramite mia madre“.

Scanu infatti abita a Roma e non riesce ad essere bene informato sulle condizioni del genitore, per il quale è molto preoccupato. “Appena dopo i primi sintomi, una prima febbriciattola, mia madre lo ha isolato in una casetta sotto la nostra. Non respirava bene e aveva già l’ossigeno nel giorno del tampone. Lo hanno traferito in ospedale” ha aggiunto il cantante, spiegando che il padre è ormai intubato da 11 giorni.

Le situazione di papà Tonino variano a casa della malattia. “Una dottoressa mi ha raccontato che prima di portarlo in terapia intensiva parlava, parlava. Lui è molto altruista” ha concluso Scanu che raccontando quanto è accaduto ha avuto anche un momento di commozione.

Scanu ha scoperto molto presto la sua passione per la musica, dedicandosi con dedizione. Nel 2016 ha partecipato per la seconda volta al Festival di Sanremo con il brano: Finalmente piove.

Due anni fa invece ha festeggiato i suoi 10 anni di carriera con un nuovo progetto discografico.

Unimamme, voi eravate al corrente delle condizione del padre di Scanu? Noi speriamo che Tonino si riprenda presto e che torni a casa dai suoi famigliari che lo attendono.