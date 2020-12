Neanche l’uscita di Elisabetta Gregoraci dalla casa del GFVip ha placato le polemiche sulla sua presunta storia con Pierpaolo: questa sera, durante la puntata Pierpaolo ha incontrato Elisabetta e ha finalmente preso una dura decisione, “Ora basta”.

Durante la puntata in diretta del Grande Fratelo Vip andata in onda il 14 Dicembre, Pierpaolo Petrelli ha incontrato Elisabetta Gregoraci per la prima volta dopo la sua uscita dalla casa di Cinecittà.

La scorsa settimana, infatti, i due avevano avuto un aspro scontro a distanza sempre causato dalle continue voci sulla storia tra i due che in realtà, è sempre stata una semplice amicizia, almeno per quanto riguarda i sentimenti di Elisabetta.

A Pierpaolo, tuttavia, questo scontro non è andato giù e durante la settimana ha più volte ribadito il suo punto di vista anche durante diverse lunghe chiacchierate intrenute con Cristiano Malgioglio.

Malgioglio, infatti, è stato chiamato per un’intromissione durante l’incontro tra i due ragazzi.

GFVip, l’ultimo incontro tra Pierpaolo ed Elisabetta: “Ora basta”

Separati dal vetro della “Glass room”, Pierpaolo Petrelli ed Elisabetta Gregoraci hanno avuto il loro ultimo incontro. La settimana scorsa, infatti, la donna aveva abbandonato definitivamente la casa del Grande Fratello Vip per ricongiungersi con il figlio Nathan. Dopo un weekend passato in cucurio, la situazione tra i due era rimasta irrisolta.

“Ad oggi penso a noi solo come ad un rapporto di amicizia perchè per me le parole hanno un peso e da parte sua c’è sempre stata poca chiarezza. In puntata diceva che siamo solo amici, però poi mi diceva che aveva voglia di baciarmi e questo mi manda ancora ora in confusione“, ha spiegato Pierpaolo al conduttore Alfonso Signorini.

L’incontro con la Gregoraci ha segnato l’ultimo ingresso dell’ex concorrente nella casa più spiata d’Italia. “Questa è l’ultima volta che vengo perchè devi fare il tuo percorso“, ha spiegato l’ex show girl, “ci siamo lasciati in una maniera che non ci si addice“.

“Se tu sei felice io sono felice, però quello che abbiamo condiviso lo abbiamo fatto insieme. Io sono tornata a casa con il mio Nathan. L’affetto che provo per te lo confermo, ma sono momenti che riguardano il Grande Fratello, fuori la vita è un’altra.“, ha concluso la donna.

Un alterato Cristiano Malgioglio, intervenuto nell’incontro perchè chiamato da Alfonso Signorini ha decretato la fine della conversazione tra i due. “Dovreste dirvi basta chiudiamo tutto! Finalmente è finita questa sceneggiata“, ha esclamato.

Finisce così “l’amicizia speciale” tra i due personaggi molto discussi durante gli ultimi mesi.

E voi Unimamme avete seguito la vicenda? Cosa ne pensate?