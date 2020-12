Quando si mangia non sempre lo si fa per necessità o per fame vera, spesso lo si fa per riempire dei vuoti, dovuti a stress e ansia. Si parla in questo caso di fame emotiva o “emotional eating”. Capiamo insieme cos’è, come si manifesta e come controllarla.

E’ facile che in periodi particolari, come quello che stiamo vivendo in questi mesi di pandemia, siano molte le persone che cerchino consolazione e conforto nel cibo. Gli esperti spiegano come controllare tale fame.

Come controllare la fame emotiva: i consigli degli esperti

La fame emotiva non è legata allo stomaco ma al cervello. Al suo interno infatti si attivano alcune parti quando mangiamo cibi grassi o dolci. Si tratta del “comfort food“, ossia del cibo che consola e che, secondo gli studi, riguarda più le donne degli uomini. Quale donna non si attacca al gelato quando è un po’ giù o alle patatine?

Perché accade? Quando ci troviamo in difficoltà il nostro cervello ci dice: mangia per stare meglio. In questo modo infatti ci si sente meglio, consolati, ma si tratta di una sensazione temporanea. Subito dopo infatti ci si sente in colpa per averlo fatto e nel lungo termine questo atteggiamento porta a problemi di aumenti di peso ed anche di salute.

Le cause della fame emotiva possono:

stress

ansia

preoccupazioni

solitudine

noia.

Capire perché lo facciamo e quali sono i motivi che spingono può aiutarci a smettere.

Fondamentale è anche saper distinguere tra fame fisica e fame emotiva e la Mayo Clinique ha fornito un elenco delle differenze riportato su Healthline:

FAME FISICA Arriva con gradualità Ti fa desiderare diversi tipi di cibo Quando arriva il senso di sazietà ci si ferma Non ci si sente in colpa dopo aver mangiato FAME EMOTIVA Arriva all’improvviso Ti fa desiderare solo alcuni cibi Il senso di sazietà non arriva e si passa da un cibo spazzatura all’altro Si prova un forte senso di colpa o di vergogna per quello che si è mangiato

E’ importante saper riconscere il tipo di fame che proviamo. Un aiuto, secondo gli esperti, potrebbe venire anche dalla tenuta di un diario quotidiano di ciò che mangiamo e delle emozioni che proviamo subito dopo.

Se diventiamo consapevoli che mangiamo per via dello stress, possiamo puntare a ridurlo e i modi possono essere diversi:

esercizio fisico

yoga

meditazione.

Importante è anche intervenire nel momento in cui ci assale la fame emotiva e trovare qualcosa per distrarre il cervello, come chiamare un amico, fare una breve passeggiata, ascoltare della musica, qualsiasi cosa che possa rilassarci e distrarci va bene.

Naturalmente se non si riesce da soli, potrebbe essere utile rivolgersi a uno specialista. Ricordiamo infatti che i disturbi alimentari sono in netta crescita e che un terapeuta potrebbe davvero aiutare a “smontare” gli schemi di pensiero che ci portano a rifugiarci nel cibo.

Purtroppo la fame emotiva non colpisce solo gli adulti e i bambini in crescita sono ancora più a rischio soprattutto in questi anni.

E voi unimamme, avete questo problema o conoscete qualcuno che ce l’ha? Ricordiamo che partire dalla consapevolezza è il primo passo.