Pancione da star: tutte le mamme Vip incinta o diventate madri nel 2020

Quandi pancioni nel mondo delle star! Nel 2020 sono tantissime le star che hanno scoperto di esere incinta o che hanno partorito delle piccole e meravigliose celebrità: ecco tutte le mamme Vip incinta o diventate madri nel 2020.

Il 2020 che sta per concludersi è stato un anno particolare e sicuramente molto difficile per molti che si sono ritrovati in una situazione di emergenza mai sperimentata prima. Per molte coppie, tuttavia, il 2020 è stato l’anno della cicogna e del pancione, soprattutto per molte mamme Vip che attraverso i propri profili social hanno condiviso con il mondo la gioia della gravidanza e le foto in attesa del parto.

Per alcune neo mamme, è stato l’anno della prima gravidanza e dell’esperienza del primo figlio mentre per molte altre il 2020 è stato l’anno di attesa e nascita del secondo o del terzo figlio.

Ecco tutte le mamme Vip incinta o che hanno dato alla luce il proprio bambino nel 2020!

Pancione da star: le Vip incinta e le neo-mamme del 2020

Una delle più celebri neomamme del 2020 è senza dubbio la modella Sharon Fonseca, compagna del famosissimo Gianluca Vacchi che, qualche mese fa, ha dato alla luce la piccola Blu Jerusalema.

La gravidanza della Fonseca, durante i mesi del lockdown è stata testimoniata dalle tantissime foto della donna con il pancione e dai divertenti balletti con il compagno Gianluca che hanno regalato più di un sorriso ai loro fan.

“Lei è con noi. Sharon ed io siamo felici di annunciarvi che questa mattina è nata nostra figlia, Blu Jerusalema Vacchi“, aveva scritto il celebre ballerino dei social media.

La piccola Blu Jerusalema, accolta in casa in grande stile, ha ora poco meno di due mesi ed è diventata il centro della vita dei due famosi neo genitori.

Pancione Vip: Sophie Turner e Joe Jonas presto genitori

Nel 2020 è arrivato l’annuncio della gravidaza di Sophie Turner da poco unita a Joe Jonas: l’ex stella del “Trono di Spade” e il famoso cantante sono da poco diventati genitori.

Sul suo profilo Instagram, Sophie ha pubblicato diverse foto con il pancione e un fisico invidiabile! I due hanno mantenuto la massima riservatezza sulla nascita della loro primogenita, Willa Jonas nata lo scorso Luglio.

A confermare la notizia, infatti, sono stati i tabloid americani che hanno anche rivelato la data di nascita della piccola, venuta al mondo il 22 Luglio 2020.

Papà Vip: Richard Gere di nuovo papà a 70 anni!

Nel 2020, Richard Gere all’età di 70 anni è diventato nuovamente padre: sua moglie, Alejandra Silva, ha dato alla luce il loro secondogenito nato ad Aprile di quest anno.

Il bambino è nato, dunque, in pieno lockdown nel ranch di New York di Richard e si è unito alla loro numerosissima famiglia: con lui il primogenito della coppia nato poco più di un anno prima, il prmo figlio della donna avuto da una precedente relazione e il primogenito di Richard che ha da poco compiuto 20 anni.

Ignoto, per ora, è il sesso del bambino e il suo nome: i due neogenitori hanno desiderato grande riservatezza per preservare la privacy nel nuovo piccolo membro della famiglia.

Una sorellina per Leone: il pancione di Chiara Ferragni

Nell’estate 2020, un’altra amatissima mamma della moda italiana ha scoperto di essere incinta: Chiara Ferragni, ha infatti annunciato che presto il piccolo Leone avrà una sorellina! L’annuncio è arrivato poco dopo la fine dell’estate quando, il marito Fedez, ha pubblicato sul suo profilo social un video in cui ha annunciato che la moglie sarebbe presto diventata una mamma doppia.

Il pancione della donna scresce a vista d’occhio mentre la stessa, come per il primogenito, contunua a documentare sul suo profilo Instagram i passi della gravidanza, le ecografie e il sesso del nascituro che sarà una bambina e che nascerà nella primavera del 2021.

Pancioni Vip: Costanza Caracciolo e Bobo Vieri

Al sesto mese di gravidanza, l’ex velina di Striscia la Notizia, Costanza Caracciolo aveva annunciato l’arrivo della sua bambina: “Aspetto una figlia femmina, siamo felicissimi: non vediamo l’ora“.

La donna, infatti, aveva ritardato di molto l’annuncio della sua gravidanza per paura di possibili complicazioni durante i primi mesi di gestazione. “Tre mesi sono pochi per un annuncio“, aveva infatti dichiarato alle telecamere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Costanza Caracciolo🍒🇮🇹 (@costy_caracciolo)

La piccola Stella, figlia della Caracciolo e dell’ex calciatore Bobo Vieri è nata da poco e ha, da subito, tenuto compagnia alla sorellina Isabel di pochi anni.

Tanti nuovi fiocchi rosa e azzurri sono stati portati dalla cicogna quest anno e altrettanti arriveranno nei primi mesi del 2021!

E voi Unimamme, cosa ne pensate?