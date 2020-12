I regali di Natale per bambini da 0 a 3 anni: 5 magnifiche idee

Alcuni consigli per fare splendidi regali di Natale a bambini da 0 a 3 anni.

Unimamme, ormai il Natale è alle porte e per chi avesse ancora da fare dei regali a bambini ancora molto piccoli, abbiamo deciso di darvi qualche suggerimento.

Regali di Natale per i più piccoli: 5 suggerimenti

Ormai i bambini hanno tutto, ma qualche gioco magari anche un po’ educativo per i più piccini fa sempre piacere.

Bambini 0+ mesi

Fisher Price – Palestrina della foresta

Sotto l’albero di Natale non può mancare la giostrina per piccini. Si tratta di un divertente tappetino e centro di attività per neonati. Ci sono 5 giocattoli collegabili e un leoncino musicale portatile. Il costo è di 34,55 Euro e lo trovate sul sito della Prenatal.

Bambini 10 mesi +

Baby Smile – tappeto lettere

Anche questo è un regalo sempre gradito, ci sono 9 pezzi colorati con lettere dell’alfabeto per stimolare la curiosità dei vostri piccini. Il costo è di 7.19 Euro sul sito Prenatal.

Bambini 1-3 anni

Clementoni 17054 Nicolò Go Go

Si tratta di una simpatica motoretta cavalcabile che parla e insegna i numeri, le lettere, le forme e i colori. Nicolò Go Go emette anche canzoni efilastrocche, inoltre ha i veri suoni di un’automobile. Il costo è di 34,9 Euro. Lo potete trovare facilmente su Amazon che per le feste adotta una politica particolare per gli eventuali resi.

Bambini 2 anni

Quercetti 4195 Fantacolor Junior

Questo è un gioco che stimola la creatività e la fantasia con attenzione specifica alla coordinazione occhio mano, oltre alla destrezza e la manipolazione. Il prezzo è di 11,90 Euro e lo trovate facilmente su Amazon.

Bambini 18 mesi

Questa arca di legno è un gioco delle forme: a ogni animale corrisponde un foro sagomat. Ci sono 6 coppie di animali e 2 personaggi. Lo trovate a 29.90 Euro sul sito della Città del Sole.

Unimamme, vi abbiamo ispirato per i prossimi regali di Natale per i più piccini?