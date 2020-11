Reso Amazon: come funziona e tutto quello che c’è da sapere

Con il black friday molte persone si danno agli acquisti su Amazon, ecco come fare il reso.

Unimamme, con l’avvicinarsi delle feste e in questa particolare situazione dettata dalla pandemia in molti faremo acquisti online.

Restituire acquisti e regali comprati su Amazon

Purtroppo, come capita per i regali fatti in un negozio fisico può capitare che l’articolo sia doppio, che abbia dei difetti o non sia corrispondente a quanto visto sulla vetrina online.

Vediamo nel dettaglio come funziona la procedura per restituirli.

Innanzitutto dovete essere iscritti al portale, non preoccupatevi è semplice e veloce e completamente gratuito.

Periodo di tempo: ogni prodotto venduto su Amazon può essere restituito entro 30 giorni dalla data di avvenuta consegna. Nel caso delle festività natalizie 2020 gli articoli spediti tra il 1 ottobre e il 31 dicembre del 2020 potranno essere resi fino al 31 gennaio 2021. Le politiche di reso standard saranno applicate agli articoli consegnati dal 1 gennaio 2021.

Quando potete farlo:

se avete riconsiderato l’acquisto

se l’articolo è arrivato danneggiato, difettoso o non conforme al contratto di vendita

Come procedere:

andate su I miei ordini

scegliete l’ordine e cliccate su Restituisci articoli o restituisci un regalo

selezionate l’articolo da restituir e e scegliete un’opzione nel menù motivi del reso

e e scegliete un’opzione nel menù motivi del reso scegliete come elaborare questo reso: per esempio per un venditore su Marketplace visualizzerete invia richiesta di reso

scegli il metodo di rimborso: ci sono due opzioni, una è Buono regalo che prevede un accredito sul tuo account e l’altra è modalità di pagamento utilizzata dove avrai un accredito sulla tua carta di credito usata per l’acquisto

ci sono due opzioni, una è Buono regalo che prevede un accredito sul tuo account e l’altra è modalità di pagamento utilizzata dove avrai un accredito sulla tua carta di credito usata per l’acquisto selezionate il metodo di reso che preferite: potete scegliere tra consegna allo sportello in posta o ritira il corriera a casa o in ufficio

esce una schermata di conferma da cui potrete stampare le etichette per il reso, potete stamparle su semplici fogli A4, queste stesse etichette vi verranno inviate anche via e-mail.

potete stamparle su semplici fogli A4, queste stesse etichette vi verranno inviate anche via e-mail. imballate l’articolo in modo sicuro, seguendo le istruzioni dell’etichetta del reso

Come preparare il pacco: molto semplicemente la cosa migliore sarebbe conservare la scatola e tutti gli imballi con cui è arrivato il pacco. Se li avete buttati potete usare una scatola di cartone o una busta imbottita. Non serve attaccare l’etichetta pacco reverse sul pacco. Se non avete gli imballi originali usate carta di giornale o polistirolo, inserite nella scatola l’etichetta col codice a barre, sigillate tutto con nastro adesivo da imballo.

In posta: una volta consegnato il pacco l’operatore vi darà una copia delle etichette di spedizione con il timbro postale del giorno della spedizione. Non dovete pagare niente.

Unimamme, a voi è mai capitato di dover usufruire di questo servizio su Amazon?

