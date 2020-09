Orrore Amazon, mamma denuncia: “sex doll con il volto di mia figlia”

Una mamma della Florida ha denunciato una grave violazione riguardante la figlia che ha problemi di salute.

Terri è una mamma della Florida che ha una figlia di 8 anni con gravi problemi di salute e che ha scoperto una cosa incredibile al suo riguardo.

Bambina trasformata in una bambola: la reazione della mamma

Kat è una bambina che fa la modella, la piccola però soffre di immunodeficienza e quindi riceve trasfusioni di plasma, inoltre viene spesso ricoverata in ospedale. Il 12 agosto scorso Terri ha ricevuto un messaggio molto preoccupante da parte di un amico. Nel messaggio era allegata una foto di una bambola sessuale bambina venduta su Amazon. La mamma di Kat è rimasta schockata.

“Ho cominciato subito a piangere incontrollabilmente. Ero completamente sopraffatta da un mix di emozioni che non avevo mai provato prima. L’immagine della bambola somigliava a una foto che avevo scattato a mia figlia”.

La mamma ha specificato che la bambola aveva le stesse calze della figlia, la stessa t – shirt, gli stessi tratti del viso e anche lo stesso animale di peluche. “Non riuscivo a immaginare che qualche malato potesse usare la foto di mia figlia per creare qualcosa di così brutto e cattivo per essere usato dai pedofili“. Ricordiamo che secondo alcuni le bambole con sembianze di bambine potrebbero aiutare i pedofili.La mamma ha proseguito raccontando di essere rimasta shockata per aver visto questa bambola del sesso in vendita su Amazon. “Usiamo questo sito per aiutare con i progetti di servizio alla comunità di Kat. Mi sono chiesta come potesse essere legale negli Usa.” Terri ha poi scoperto che questa bambola era già a disposizione dal novembre 2019 e così ha chiesto ad Amazon di rimuoverla, ma continuavano ad arrivarle segnalazioni. Così si è rivolta a Child Rescue Coalition.

Le bambole per il sesso, purtroppo sono legali in America, a parte la Florida. Così Terri ha provato a mettersi in contatto con chiunque potesse aiutarla a creare una legge per proteggere i bimbi americani da questi pedofili. “Voglio una nuova legge federale per considerare questi acquirenti sex offenders. Voglio che le persone che creano queste bambole non possano farlo in America e che vengano incriminate e multate“.

A questo proposito è stata create una petizione su Change.org, il Child Rescue Coalition ha scritto: “Speriamo che questa situazione straziante serva a creare un vero impeto di energia per cambiare le cose. Non sarebbe rinfrescante se la legislazione mirasse a stare al passo coi tempi? Rendere illegali tutte le bambole sessuali bambine negli Usa è l’obiettivo, ma quello vero è rendere sicura la società per tutti i bambini”.

Unimamme, cosa ne pensate di questa vicenda?

