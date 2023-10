Per sembrare più magra devi usare i colori giusti ed evitare (come la peste) quelli che ingrassano

Scopri come usare i colori giusti per apparire più magra e per vederti al meglio davanti allo specchio.

Quando si sceglie cosa indossare ci sono tutta una serie di fattori ai quali è molto importante prestare attenzione. La corretta scelta dei colori, dei tessuti e dei modelli è infatti in grado di farci apparire diverse e, quindi, più o meno magre.

Ciò può risultare un vantaggio qualora ci fosse una parte del tuo corpo con la quale al momento non ti senti perfettamente a tuo agio o con una che, invece, desideri valorizzare maggiormente. Insomma, grazie a poche semplici astuzie puoi fare davvero la differenza e apparire molto più bella di quanto immagini.

Quali sono i colori da scegliere per apparire più magra

Iniziamo con il dire che ancor prima del colore, la scelta del giusto modello d’abito è in grado di fare la differenza. Il colore, però, riveste sicuramente un aspetto importante. Ci sono ad esempio degli effetti che è sempre meglio evitare come le stampe geometriche (e non solo) che possono far apparire più larghe di quanto non si è effettivamente. Altre, invece, possono fare l’effetto diverso confondendo e facendoti apparire più magra. La stessa cosa può dirsi per i tessuti lucidi e magari di colorazioni sgargianti come il giallo o l’arancione. E come non citare il bianco che anche se non sempre tende comunque ad allargare la figura?

Saper scegliere i colori da indossare per apparire più magre è davvero molto importante e se lo farai nel modo giusto potresti arrivare a sembrare addirittura una taglia in meno. Un esempio? Una gonna o un pantalone nero possono farti apparire più magra e slanciarti persino la figura. Ovviamente anche altri colori scuri possono avere lo stesso effetto. Ciò che conta è capire che per non far notare una parte del corpo è importante puntare anche su quelli meno vistosi. Al contrario, puntare l’accento su una parte che si desidera mostrare come ad esempio il seno può essere importante per distogliere lo sguardo da altri punti.

Per farlo occorre scegliere un top aderente e magari di colore bianco o rosso. Ciò ti aiuterà ad evitare il total black e ad apparire comunque colorata anche se stai puntando, prima di tutto, a slanciare e snellire la tua figura. Quanto ai colori anche gli accessori possono aiutarti in tal senso e rendere il total black elegante e sofisticato. Perché diciamocelo, tra tutti, il nero è il colore che sfina certamente di più. E questo oltre ad essere elegante e chic. Cosa che potrai gestire con borse, foulard e scarpe, dandoti il tono che preferisci. E tutto senza rinunciare ad apparire come più preferisci.