Ricetta per lo svezzamento: biscotti leggeri e super facili

Lo svezzamento è una tappa della vita dei bambini non sempre facile, ecco una ricetta facile facile per preparare dei biscotti per i piccoli di casa.

I bambini dai sei mesi di vita, di solito, iniziano lo svezzamento, (chiedere sempre consigli su quali alimenti introdurre e quando al proprio pediatra di fiducia), introducono gli alimenti un poco alla volta che vanno a sostituire una poppata di latte, che sia materno o artificiale.

Vi abbiamo dato le ricette per preparare un brodo vegetale leggero perfetto come base per numerose preparazioni dolci. Adesso vi diamo una ricetta per fare in casa dei biscotti leggeri e salutari per i piccoli, provateli anche voi sono buonissimi.

Ricetta per lo svezzamento veloce e semplice: i biscotti per i piccoli di casa

Nei primi mesi di vita è sconsigliato preparare alimenti che contengono il sale, ma è bene evitare anche quelli che contengono troppi zuccheri, l’olio di palma, burro ed alcuni allergeni come l’uovo.

Per evitare di stare sempre a controllare le etichette si possono fare in casa dei biscottini da dare come merenda o anche da sciogliere nel latte.

Vediamo gli ingredienti ed i passaggi per prepararli.

Tempo di preparazione: 10′

Tempo di cottura: 10-15′

INGREDIENTI

250 gr farina di kamut

75 gr olio extra vergine di oliva

1 cucchiaino di cremor tartaro per evitare il lievito per dolci

Buccia grattugiata di mezzo agrume a scelta tra limone o arancia Bio e ben lavato

1 cucchiaino di amido di mais

Succo di mela q.b.

Preparazione

Per preparare questi biscotti, leggeri e friabili, si mette in una ciotola la farina, la maizena ed il cremor tartaro. Iniziare a mescolare e poi aggiungere anche la buccia del limone o dell’arancia grattugiata finemente e poi anche a filo l’olio ed il succo. Impastare fino ad ottenere un composto morbido, ma che non si attacchi alle mani.

La frolla ottenuta la si stende fino ad ottenere una sfoglia di circa 1/2 cm e con l’aiuto dei taglia biscotti si iniziano a formare i dolcetti. La forma può essere varia, in questo periodi di festa possiamo farla anche con gli stampini di Natale, ma se non si hanno andrà bene anche un bicchiere o una tazzina da caffè.

Una volta pronti i biscotti si mettono su di una teglia foderata da carta forno e si cuociono per 10-15 minuti a 180°C in forno già caldo.

Una volta cotti lasciarli raffreddare su di una gratella per bene prima di darli ai piccoli. SI possono conservare per qualche giorno in un contenitore a chiusura ermetica.

Voi unimamme cosa preparare per i vostri piccoli? Vi piace l’idea di biscottini fatti in casa?