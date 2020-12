L’allerta di una mamma su come NON pulire il frigorifero è virale | FOTO

Una mamma lancia un avvertimento che è diventato virale circa le pulizie.

Unimamme, anche se questo sarà un Natale all’insegna della sobrietà e con solo i famigliari strettissimi, probabilmente qualcuna di voi o anche i vostri compagni si saranno già messi in moto per fare le cosiddette pulizie di casa in vista delle feste.

Pulire il frigo: una mamma condivide un errore

Per questo motivo i consigli di una mamma di cui vi parliamo oggi vi potrebbero tornare utili.

Magari vi sarà capitato di usare una gomma magica, esse sono diverse dalle normali spugne e spesso hanno bisogno di acqua per poter entrare in azione. Purtroppo una mamma ha usato una di queste spugne in modo incauto. La donna ne ha parlato sul gruppo Facebook Mums who clean dove ha esordito così: “nota per me, la penna magica non va usata sul mio frigorifero nuovo“.

La donna ha aggiunto anche le foto del disastro scaturito dall’aver usato questa spugnetta sul frigorifero, finendo per rovinare lo strato esterno del rivestimento del suo frigorifero in acciaio inossidabile. “Questo è il mio vecchio frigo”ha spiegato la donna “ero felice di come la penna magica stesse pulendo le macchie, finché mi sono alzata e volevo piangere, aveva tolto tutto lo strato superiore del rivestimento”.

Molte persine hanno reagito mostrando empatia nei confronti di questa mamma che ha spiegato che si vergognava così tanto del danno arrecato che ha comprato un frigorifero nuovo. Alcune mamme hanno commentato così nel gruppo: “le gomme magiche sono come carta vetrata fine e dovrebbero essere usate con molta cautela”.

Un’altra ha aggiunto: ” dovresti sempre provare prima la spugnetta in un’area poco appariscente perché rimuovono la vernice” E un’altra ancora ha detto che lei l’aveva usata sui muri e aveva dovuto riverniciarli. Altre mamme hanno ringraziato la donna per l’avvertimento. noi aggiungiamo 3 consigli per evitare errori pulendo il pavimento.

Unimamme, voi avete mai commesso questo errore? Anche voi la ringraziereste per l’avvertimento?