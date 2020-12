Chi è questo bambino? E’ uno dei protagonisti più amati di X Factor

Su Instagram la foto di un famoso papà, un grande artista a tutti gli effetti. Qui è quasi irriconoscibile, sapete chi è?

Unimamme avete riconosciuto questo bel bambino nella foto? No, lui è stato uno dei protagonisti più amati dell’ultima edizione del talent X Factor che è andato in onda nei mesi scorsi su Sky, la cui vincitrice è stata Casadilego. Il piccolo nella foto di qualche anno fa ci ha fatto stare in pensiero per le sue condizioni di salute, ma poi dopo due settimane è tornato più carico di prima.

Alessandro Cattelan: la foto di quando era un bambino

Il presentatore di X Factor2020, Alessandro Cattelan, che è salito sul palco per la sua decima conduzione è il vip da bambino di oggi.

Allegro, simpatico e solare nel 1987 ha partecipato come componente della giusti allo Zecchino d’Oro di quell’anno, ma ci sono tante cose della carriera del presentatore da scoprire.

Prima di approdare in tv era un calciatore, nel 2001 lo vediamo sul piccolo schermo mentre conduce come veejay ad All Music. Nel 2004 passa ad Mtv e coduce numerosi programmi di successo. VIene notato anche dalla trasmissione televisiva Le Iene e nel 2004 diventa un inviato. Cattelan ha fatto parte del duo hip hop 0131 (come il prefisso di Alessandria). Nel 2008 è uscito il loro album, “Sunglasses (Non dirlo a nessuno)” e nel 2013 approda in una delle radio italiane più famose Radio Deejay.

Nella carriera di Alessandro Cattelan non manca il cinema: nel 2014 ha recitato come protagonista, con Alessandra Mastronardi, nella commedia “Ogni maledetto Natale”. Nel 2018 invece ha ospitato il Mussolini cinematografico (interpretato da Massimo Popolizio). Dal 2014 è alla guida del late night show di Sky Uno “E poi c’è Cattelan”. un pragramma diverte ed allegro con ospiti molto famosi.

Oltre ad essere un calciatore, un conduttore televisivo, un conduttore radiofonico, un attore, un cantante ed anche uno scrittore è sopratutto un papà.

Dall’amore con la modella svizzera Ludovica Sauer è nata nel 2012 Nina. I due si sono sposati in gran segreto nel 2014 con una cerimonia intima e nel 2016 hanno avuto anche un’altra figlia, Olivia.

Voi unimamme lo avete riconosciuto subito?