Cosa regalare ai nonni per Natale? 6 consigli utili ed economici

Alcuni suggerimenti per fare i regali di Natale ai nonni: idee vengono dal cuore e che possono essere utili o divertenti.

Unimamme, il Natale è quasi alle porte, ma certamente ci sarà qualcuno che deve ancora fare i regali. Ecco quindi alcuni suggerimenti.

Regali di Natale per i nonni: 5 idee al volo

Non disperate mamme, ecco per voi una serie di simpatici e originali suggerimenti per far felici i vostri parenti più anziani.

I regali possono essere utili come ad esempio:

Telefono con tasti grandi

Con l’età maneggiare strumenti tecnologici che hanno tasti piccoli e schermi minuscoli può essere difficoltoso. In aiuto ai nonni arriva questo bel telefono con caratteri molto grandi e tasti ben visibili. C’è anche un pulsante SOS per le chiamate di emergenza e una torcia. Questo modello ad esempio è in vendita su Amazon a 28,99 Euro.

Coperta termica

Ormai l’inverno è imminente, dunque perché non provvedere con una bella coperta termica? Esistono diversi modelli. Noi cercando abbiamo trovato questo modello che si riscalda rapidamente, in soli 5 minuti e ha 3 diverse temperature, che si ferma automaticamente dopo 3 ore di uso ed è facilmente lavabile in lavatrice o a mano. Il costo è di 44,99 su Amazon.

Portaocchiali

Ai nonni potrebbe servire una nuova custodia per gli occhiali. Diversi i tipi disponibili, a noi sono piaciute queste simpatiche custodie in feltro possono proteggere gli occhiali da graffi e polvere. Sono leggere e si possono riporre ovunque. Costano intorno agli 8 Euro su Amazon.

Pantofole calde

Le pantofole per tenere ben caldi i piedi sono semplicemente immancabili. Anche di pantofole ve ne sono diversi tipi, a noi hanno colpito queste scozzesi rivestite col pelo. I nonni ne saranno entusiasti. Il costo è di circa 23,99 Euro.

Libro dei ricordi

Quante cose potrebbero raccontare i nonni? Infinite, per questo motivo un regalo che sia un libro dei ricordi e che li aiuti a ricordare potrebbe essere un’idea bellissima per loro e per chi lo leggerà. Ne esistono diversi, a noi ha colpito “Ti racconto quando…” in vendita a 14 euro.

Abbonamento a Netflix con carta prepagata

Su Netflix ci sono tante serie tv e film che i nonni possono guardare in queste lunghe serate invernali. Potreste anche cogliere l’occasione per guardare un bel film natalizio con loro. E’ infatti possibile regalre una carta prepagata da 25 Euro si può trovare anche al supermercato o online sul sito della Mediaworld. Noi vi consigliamo di suggerirgli di vedere The Crown, la serie tv dedicata alla regina Elisabetta che parte dalla sua incoronazione e la segue nelle varie decadi di regno.

Unimamme, vi piacciono queste idee? Voi avete già finito tutti i vostri regali?