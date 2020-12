Pranzo di Natale: 5 errori da evitare nell’apparecchiare la tavola

Si avvicina il tanto atteso Natale, alcuni consigli per non commettere errori allestendo la tavola.

Si avvicina il Natale ed è ovvio che vogliamo essere pronti con una tavola allestita in modo impeccabile in questo momento tanto speciale dell’anno.

Natale: suggerimenti affinché sia tutto perfetto

Ecco dunque alcuni consigli per evitare degli errori.

Disposizione errata delle posate

Questo è un errore molto comune, l’ordine corretto è: piatto al centro, forchetta a sinistra e a destra coltello e cucchiaio. Forchettino o cucchiaino per il dessert in orizzontale all’apice del piatto. I bicchieri vanno vicino al coltello.

La posizione del tovagliolo

Di solito si usa mettere il tovagliolo sotto le posate, invece dovrebbe andare accanto alla forchetta. Se il vostro tavolo dovesse essere piccolo potreste mettere il tovagliolo accanto al coltello, però occhio al cucchiaio. Se avete tra le portate un brodo, per esempio, il tovagliolo ritorna accanto alla forchetta.

Riempire troppo la tavola

A Natale, si sa, sulla tavola mettiamo qualsiasi cosa; bevande, le varie portate, ecco, il consiglio è quello di non esagerare, quindi disponete solo ciò che è necessario. Al centro del tavolo è meglio porre un elegante centrotavola in base allo stile scelto per il resto delle decorazioni.

Tovaglia

Innanzitutto non usate sempre la stessa tovaglia. Inoltre è bene non impiegarne una troppo appariscente. Vanno bene tovaglie in cotone o in lino. I colori suggeriti sono: bianco, rosso, dorato.

Un solo bicchiere per commensale

In questa occasione i bicchieri essenziali sono almeno 2 per l’acqua e il calice di vino. I bicchieri per lo spumante possono essere portati in tavola successivamente.

A causa della situazione questo dovrà essere un Natale più sobrio e con pochissimi parenti o amici. Se però volete stare pià sicuri prima di incontrare persone, magari anziane, che non vedete da tempo, c’è una soluzione che richiede solo 20 minuti.

Unimamme, voi avete già scelto come disporre la tavola per Natale?