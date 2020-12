Fritto di Natale per i bambini: una ricetta semplice e veloce

Una ricetta semplice e veloce per un fritto croccante di Natale da far mangiare anche ai bambini. Ecco gli ingredienti ed i passaggi.

Unimamme le feste di Natale stanno arrivando, ormai manca poco ad una delle feste più attese dell’anno. Avete già pensato al menù?

C’è qualcosa alla quale non rinunciate? Di sicuro in molti menù sarà prevista anche una frittura, che sia di pesce o di verdure. Vi abbiamo dato dei consigli per avere un fritto leggero e sano e per non far si che il cattivo odore di fritto possa dare fastidio.

Adesso vi diamo una ricettina di un fritto di verdure che piacerà anche ai bambini.

Fritto di Natale per i bambini: una ricetta a base di verdure

Molti bambini non amano molto le verdure, cercare di fargliele mangiare a volte è una vera e propria impresa. Perchè non proporgliele, almeno una volta ogni tanto, durante le feste fritte? A seconda della stagione potrete utilizzare diverse verdure: dal carciofo al cavolo, dalle zucchine alle melanzane.

Tempo di preparazione: 30′

Tempo di cottura: 20′

INGREDIENTI

Cavolfiore 1

Broccoli 1

Carciofi 4

Patate 3

Zucchine 3

Sale fino q.b.

Farina 00 70 g

Limone 1/2

PER LA PASTELLA

Farina 370 g

Acqua 550 g

Sale fino 1 pizzico

PER FRIGGERE

Olio di semi q.b.

Preparazione

Per preparare questa ricetta si inizia andando a lavare e poi a pulire a tagliare in tocchetti o a striscioline tutte le verdure. Dopo aver fatto questo le si sbollentano in abbondante acqua calda per qualche minuti. Devono rimanere croccanti; questo vale per i broccoli, il cavolfiore e le patate.

Mentre per i carciofi topo averli tagliati si mettono in una ciotola con acqua e limone e si passa a preparare la pastella: in una ciotola versate l’acqua e aggiungete a poco a poco la farina mescolando con una frusta in modo che non si formino grumi, mettere la pastella in frigorifero per circa 30 minuti.

Trascorso il tempo indicato non resta che andare a friggere; portare a temperatura l’olio e nel frattempo

Tutto è pronto per la frittura: ponete sul fuoco un’ampia padella con abbondante olio di semi, non appena l’olio sarà caldo iniziate a friggere per prime le patatine 15 e poi lasciatele asciugare su carta assorbente.

Immergete nella pastella i bocconcini di cavolfiore 16, di broccolo, le zucchine e i restanti carciofi, friggeteli 17 e lasciateli asciugare. Terminate la frittura con i formaggi e i carciofi impanati. Abbiate cura di asciugare tutte le verdure e i formaggi su un foglio di carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso 18. Servite subito la frittura di verdure e formaggi calda e croccante!

Voi unimamme farete il fritto per le feste?