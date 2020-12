Dopo il successo de “Il Collegio 5”, tutte le informazioni su “Il Collegio 6”: ecco come partecipare ai casting del docu-reality di Rai Due per ragazzi dai 14 ai 17 anni. Scopriamolo!

La quinta edizione de “Il Collegio” è giunta alla puntata finale con lo svolgimento degli esami finali da parte dei ragazzi e la consegna dei diplomi prima del loro ritorno nell’anno 2020. Appena dopo la fine dei titoli di coda, il popolo del web ha già cominciato a chiedere conferma per l’edizione successiva.

Il Collegio 6 si farà e andrà in onda alla fine del 2021, a breve, inoltre, saranno aperti i casting che accoglieranno tutti i ragazzi desiderosi di predere parte alla prossima edizione del docu-reality di Rai Due.

Come partecipare ai casting della prossima edizione del Collegio? Ecco tutte le informazioni da conoscere!

Il Collegio 6: come partecipare ai casting

La produzione del “Il Collegio 6”, come nelle scorse edizioni accoglie ragazzi e ragazze di età compresa tra i 14 e i 17 anni. Tutti coloro che abbiano desiderio di partecipare ai casting, infatti, dovranno avere quell’età e, in quanto minorenni, sarà obbligatorio munirsi dell’autorizzazione firmata dal genitore o dal tutore.

I casting, che arriveranno la prossima primavera, saranno aperti dalla casa di produzione del docu-reality in onda su Rai Due: per registrarsi sarà, infatti, sufficiente accedere al sito web ufficiale e iscriversi alla sezione “Casting”. Una volta completata l’iscrizione si verrà contattati dalla casa di produzione per un colloquio.

Via libera per le iscrizioni anche a coloro che hanno partecipato, senza successo, ai casting per le scorse edizioni de Il Collegio e anche per due o più membri della stessa famiglia: molto spesso, infatti, ci sono stati gemelli o fratelli che hanno partecipato al programma.

Non è necessario che i ragazzini intenzionati a partecipare siano attori ma è tuttavia necessario che abbiano una buona composizione della lingua italiana e che presentino una naturale predisposizione all’esposizione in pubblico.

Inoltre, essendo una produzione televisiva volta ad attrarre l’attenzione del pubblico è preferibile che i ragazzini siano spigliati e che riescano a passare del tempo lontano dalle proprie famiglie: le registrazioni, infatti, si tengono in estate e durano un mese.

Questa volta, inoltre, i ragazzi dovranno superare un test di ingresso per dimostrare di avere le conoscenze base per permettere una lunga permanenza all’interno del programma.

Appena sarà messo a dispisizione, per iscriversi al casting de “Il Collegio 6”, è necessario compilare un form disponibile sul sito web ufficiale di Magnolia, la casa produttrice del docu-reality.

Saranno richiesti:

Dati anagrafici del genitore e del figlio o dei figli

Professione del genitore

Numero di telefono e indirizzo e-mail

Autorizzazione al trattamento dei dati sia per il genitore che per il figlio o i figli

Classe frequentante del minore o dei minori

Descrizione degli hobby

Tempo passato dal minore o dai minori su Internet

Qualora la candidatura sia stata compilata correttamente, sullo schermo comparirà la dicitura “Grazie! La tua iscrizione è avvenuta con successo”

E voi Unimamme avete seguito Il Collegio? Cosa ne pensate?