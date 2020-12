Regali di Natale per la mamma: idee e consigli per renderla felice

Per chi ancora non avesse fatto i regali di Natale per la mamma ecco delle idee e dei consigli per renderla felice.

Unimamme avete già pensato ai regali di Natale? Ormai manca davvero poco per chi ancora non ha provveduto a farli vi vogliamo aiutare dandovi qualche idea dalla quale prendere spunto.

Vi abbiamo parlato dei regali per i nonni, per le mamme in attesa ed oggi vi consigliamo dei regali per la vostra mamma. Anche se forse quest’anno non possiamo andare a trovarla fisicamente possiamo far sentire la nostra presenza con un piccolo regalo che la renderà di sicuro super felice. In questo caso potete scegliere anche qualcosa nei siti di e-commerce online che recapiteranno il vostro regalo direttamente a casa della vostra mamma.

Idee regalo per i regali della mamma a Natale

Fare un regalo alla propria mamma non è sempre semplice; come prima cosa pensiamo se nelle ultime settimane ci ha detto se le serviva qualcosa e quindi puntiamo a quell’oggetto, in caso contrario vediamo dei regali che accontentano un poco tutte le mamme:

Prodotti beauty

Una buona idea ed anche un regalo utile per le feste può essere un cofanetto pieno di prodotti di bellezza o regalarle il suo profumo preferito. Si possono regale quei prodotti che molto spesso non si comprano personalmente, a volte anche per via del prezzo, ma che se regali sono molto graditi. Creme, contorno occhi, maschere viso o per capelli, rossetti e blush; insomma in qualsiasi profumeria troverete una vasta scelta.

Regali personalizzati

Un’altra idea è quella di regalare una tazza personalizzata con una vostra foto o la sua con i nipotini, oppure una cornice con dentro una frase o ancora una copertina con tutte le vostre foto più belle. Questo è il regalo perfetto per le mamme che hanno i figli che vivono lontano da casa.

Regali utili

Se non volete regale un prodotto personale potete puntare su dei regali utili per il lavoro o per la casa. Ad esempio se ha bisogno di una nuovo borsa porta pc, dei guanti per touchscreen, un ombrello nuovo oppure puntare su oggetti casalinghi anche per Natale, una tovaglia a tema natalizio, un set di bicchieri, piatti, tazzine e cosi via. In questo caso fate un piccolo sondaggio con delle domande ad hoc, ma senza farvi scoprire.

Regali High-Tech/elettrodomestici

Le scelte per questa categoria sono tantissime: si passa dal cellulare, allo smartwatch, alla macchina fotografica digitale. Oppure un elettrodomestico per la casa come una macchinetta del caffè, un’aspirapolvere leggera e senza fili.

Regalare un libro

Per le mamme che amano la lettura regalare un libro è il miglior modo per farle felici. Sceglierne uno del genere letterario preferito, ma puntare anche su libri che forse da sola non comprerebbe mai, ma che le potrebbero fa piacere. Si possono regalare anche libri di cucina; in una qualsiasi libreria troverai tantissime idee.

Pregalo alla moda

Per le mamme fashion puntare su qualche capo di abbigliamento di tendenza; maglioni, cappelli, sciarpe guanti e cappotti nuovi faranno felici le mamme che ci tengono ad essere sempre alla moda. Oppure puntare su gioielli come orecchini, collane e bracciali che fanno sempre piacere.

Voi unimamme avete trovato il regalo perfetto?