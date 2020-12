Neonata di 3 mesi contagiata a una festa finisce in ospedale

Una neonata di soli 3 mesi è stata contagiata ad una festa; poi è stata ricoverata con la madre. In Paese molti sono risultati positivi.

Una bambina molto piccola è stata ricoverata nell’Ospedale di Sassari dopo aver scoperto che era risultata positiva al Covid 19. Con lei anche la madre; le due sono tenute sotto osservazione dai medici dell’azienda ospedaliera.

Il contagio sarebbe avvenuto durante una festa per celebrare proprio la piccola.

Neonata contagiata: positiva dopo la festa del suo battesimo

In un paesino della Sardegna, Pattada, una bambina di soli tre mesi è stata ricoverata nella Clinica di malattie infettive dell’Azienda ospedaliera universitaria di Sassari perchè risultata positiva al Covid 19. Vi ricordiamo che, purtroppo, i bambino non sono immuni, ma come diversi studi hanno dimostrato sviluppano sintomi lievi.

Anche la madre della piccola è positiva e le due sono entrambe nel reparto di malattie infettive. Come riportato dall’unione Sarda, il ricovero è a scopo precauzionale ed entrambe sono asintomatiche.

Sembrerebbe che la piccola abbia contratto il contagio durante la celebrazione del suo battesimo avvenuta l’8 dicembre. E’ proprio qui che lo avrebbe contratto; alla festa hanno preso parte una trentina di persone tra genitori, padrini/madrine e parenti stretti.

Nel paesino di Pattada, circa 3000 abitanti, i casi di positività al virus crescono e la neonata di 3 mesi non è l’unica bambina a essere stata contagiata. Già ad inizio settimana è stata completata una prima fase di screening nella quale su 250 tamponi effettuati sono stati riscontrati 15 casi positivi, fra i quali anche qualche bambino. I 15 casi si aggiungono ad un’altra decina di casi registrati nei giorni precedenti.

Anche il Sindaco del Paese, Angelo Sini, è risultato positivo ed è in isolamento domiciliare ed asintomatico, inoltre su Facebook asserisce di non aver niente in comune con la festa: “Piccola comunicazione di servizio al fine di troncare sul nascere sterili polemiche e discussioni. Il sottoscritto ultimamente non ha partecipato ad alcun ricevimento o banchetto. Chiunque faccia simili affermazioni sta dicendo una enorme falsità“.

Nello stesso giorno, il primo cittadino ha emanato una circolare con la quale chiude tutte le scuole fino al 22 dicembre: “Visti i nuovi casi verificatisi in paese, che purtroppo hanno toccato anche le fasce più giovani della popolazione ritengo opportuno non far pagare a queste fasce più deboli il propagarsi di eventuali focolai legati al covid 19, sebbene non attribuibili all’attività scolastica“.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questa vicenda? Cosa ne pensate?