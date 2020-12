Cene pranzi di Natale: cosa può fare una famiglia?

Ecco degli esempi di cosa sarà consentito fare per le cene ed i pranzi di Natale. Le deroghe ed i divieti, ma sempre mascherina e distanziamento.

Ieri sera, il 18 dicembre, a pochi giorni dalla feste natalizie, il premier Giuseppe Conte ha tenuto una conferenza in diretta tv durante la quale ha illustrato le regole presenti nel nuovo decreto.

Voi unimamme avete capito cosa si può fare e cosa no nei giorni festivi e prefestivi? Noi vi diamo degli esempi e vi ricordiamo di cercare sempre di evitare e prevenire il contagio mantenendo le distanze di sicurezza e anche di indossare la mascherina.

Cene e pranzi di Natale: ecco cosa si può fare e cosa no

Tra pochi giorni è Natale le nuove misure inserite nell’ultimo decreto possono far sorgere dei dubbi, oggi cercheremo di darvi qualche chiarimento. Come prima cosa vi ricordiamo che il 25 dicembre l’Italia sarà in zona rossa, ma ci saranno delle deroghe. Ecco i punti fondamentali:

il pranzo non sarà solo con conviventi;

ci si potrà muovere una volta al giorno, ma sempre tra le 5 del mattino e le 22 di sera;

non si potranno muovere più di due persone, nel calcolo sono esclusi i bambini sotto i 14 anni;

Queste regole non valgono solo per Natale, ma per tutti “i giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021”. Quindi tutti i weekend, ma anche la vigilia di Natale, Santo Stefano e il 31 dicembre.

Adesso qualche esempio concreto di cosa sarà consentito per il pranzo di Natale che in molti aspettano.

Per muoversi sarà necessaria l’autocertificazione

Sarà necessaria l’autocertificazione, per esempio per andare a pranzo il giorno di Natale sarà necessario motivare l’uscita da casa, come previsto dalle regole della zona rossa. Qui potete scaricarla, compilarla e portarla sempre con voi per esibirla durante un controllo.

Far visita ai parenti anziani (nonni)

Si potrà andare dai nonni, ma non ci possono essere più di due persone. Una famiglia può andarea trovrli se oltre ai genitori ci sono figli che hanno meno di 14 anni, in caso contrario di dovranno programmare due visite differenti. A esempio, se la famiglia è composta da papà, mamma e figlia 16enne e figlio di 8 anni non possono andare insieme a casa dei nonni per il pranzo. Oltre ai minori di 14 anni sono esclusi dal conteggio anche parenti con disabilità o conviventi non autosufficienti.

I nonni potranno muoversi per partecipare al pranzo di Natale?

Si, potranno uscire di casa, ma vale sempre la regola che non ci possono essere più di due persone non conviventi. Quindi, ad esempio, come riportato anche dal Fatto quotidiano, i genitori materni potranno venire per il cenone della vigilia, mentre i genitori paterni per il pranzo di Natale. Questo vale anche per qualsiasi altra persona, al di là del legame di parentela. Essendo possibile per i nonni spostarsi, la famiglia “tipo” della domanda precedente, con una figlia 16enne ed un figlio di 8 anni, può ovviare al numero massimo, ospitando i nonni.

Se una famiglia di 4 persone con figli sopra i 14 anni vuole fare il pranzo di Natale con due nonni, come deve organizzarsi?

Può farlo solo se sono i nonni a spostarsi. Se invece il pranzo si fa a casa dei nonni, il nucleo convivente non potrà muoversi per intero e dovrà dividersi.

Si può ospitare o fare visita ad un fidanzato o ad un amico?

La possibilità di ospitare due persone che non abitano in casa non è limitata ai soli parenti, di qualsiasi grado, ma è estesa a chiunque, dai fidanzati agli amici. La stessa regola vale anche per le visite. Quindi si possono invitare a pranzo due amici, oppure andare (ma massimo in due persone) a casa di un amico.

Nello stesso giorno si possono visitare due o più casa anche se di congiunti?

No, in una giornata puoi uscire di casa solo una volta.

Possono le forze dell’ordine bussare alle porte dei cittadini per controllare quante persone e chi vi è all’interno delle abitazioni?

No, non potranno bussare alle abitazioni private. Potranno intervenire solo se si ha il sospetto che ell’abitazione si stia violando qualche regola e quindi commettendo un reato. Al contrario ci saranno controlli sugli spostamenti, quindi per verificare che a muoversi siano al massimo due persone (ovviamente under 14 esclusi).