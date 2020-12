Un papà non vedente ha potuto vivere un’esperienza che credeva gli fosse preclusa per sempre. Un’ecografia speciale realizzata apposta per lui.

Unimamme, vedere per la prima volta l’ecografia del figlio è un’esperienza davvero emozionante e lo è per tutti. Un’opportunità speciale è stata data anche a un papà cieco.

Un papà divenuto non vedente riesce a capire come è il figlio che deve ancora nascere

Un papà non vedente temeva di non poterla assaporare a causa della disabilità.

Il protagonista della storia di cui vi parliamo oggi è il 26enne Nathan Edge. Nathan ha perso la vista circa 7 anni fa, di recente, la sua compagna Emma Fotheringham è rimasta incinta.

La donna è andata a fare un’ecografia prenatale alla dodicesima settimana di gravidanza temendo che, dal momento che Nathan non avrebbe potuto vedere la foto del piccolo, ci sarebbe rimasto male.

Nathan Edge ha dichiarato a People: “quando siamo tornati a casa abbiamo mostrato le scan a tutti ed erano tutti molto eccitati all’idea di vedere il bimbo per la prima volta. Essere non vedente di rado mi deprime, ne sono venuto a patti molto bene, ma ad un certo punto mi ha colpito: non potrò mai vedere questa ecografia“.

E’ a questo punto che, in soccorso a questa coppia, è arrivato un prezioso aiuto: Deb Fisher, una guida locale e addestratrice di cani. Lei voleva ricamare una copia dell’ecografia in un’opera d’arte che Nathan Edge potesse sentire col tatto.

“Deb ha detto che non l’aveva mai fatto prima, ma che avrebbe provato a ricamare tutte le nostre ecografie per Nathan per consentirci la gioia di condividere insieme la crescita del nostro piccino. Non credevo che qualcuno potesse essere così gentile e premuroso, sapeva che sarebbe stato qualcosa di speciale per Nathan” ha dichiarato la compagna dell’uomo.

Deb Fisher non credeva che sarebbe stato tanto difficile “c’erano tante cuciture e scuciture”. Lei si è anche consultata con un’ostetrica per chiederle quali sarebbero state le parti del bimbo che i genitori avrebbero guardato in particolare e che lei avrebbe potuto mettere in risalto.

Per completare il lavoro ci sono volute 40 ore e 3 settimane, ma alla fine il risultato era perfetto. Natah ha commentato: “mi sono molto emozionato, ci sono voluti alcuni minuti per risolverlo. Le normali ecografie del bambino sono piuttosto felici da elaborare anche quando puoi vederle”.

Prima di questo fantastico regalo Nathan usava le descrizioni degli ultrasuoni degli altri per immaginare come sembrasse il bambino. “Ora però sono capace di costruire un’immagine del mio bambino, è fantastico, avrei potuto trascorrere tutta la vita senza sapere come fosse la sua ecografia”.

Questa storia ci ricorda quella di una mamma non vedente che ha potuto toccare l’ecografia del figlio grazie a una stampante 3d.

Nathan è rimasto così entusiasta del regalo da volerlo condividere su Twitter dove è diventato virale, ottenendo 32 848 Like. “Oggi ho ricevuto questa incredibile sorpresa. E’ una versione tattile, ricamata dell’ecografia di nostro figlio alla dodicesima settimana. Per la prima volta, da papà non vedente posso costruire un’immagine della nostra scan attraverso il tocco. Non riesco a descrivere quant’è straordinario.

Dovrei aggiungere che Emma, la mia compagna, era al corrente del segreto da due settimane e ho scoperto che la donna che ha fatto tutto ci ha lavorato per molte ore e ha fatto diversi tentativi perché voleva che fosse perfetto. E lo è”.

Come dicevamo questo regalo è stato molto apprezzato. Anche gli utenti di Twitter hanno commentato: “è incredibile, come molte cose di cui sono ignorante, non ho mai pensato che una persona non vedente potesse essere in grado di vedere le ecografie, sono affascinato e commosso”.

Un altro ha aggiunto: “sono molto felice per te Nathan, in questi tempi incerti ci sono persone fantastiche là fuori”.

“Questo ha fatto sorridere molte persone, dopo l’anno che abbiamo avuto, è stato carino” ha detto Nathan, concludendo.

Unimamme, voi cosa ne pensate di questa vicenda?