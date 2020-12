By

A Gennaio andrà in onda “La Caserma”, il reality di Rai Due ambientato nel 1917: la location, a Levico, è una vera e propria oasi di pace. Scopriamola insieme!

Dopo “Il Collegio”, è in arrivo “La Caserma”, il nuovo docu-reality di Rai Due che trasporterà 21 ragazzi indietro nel tempo, fino al 1917. I partecipanti, infatti, dovranno vivere per sei settimane la realtà di un militare di quel tempo: dovranno quindi allenarsi, superare prove di disciplina e di coraggio e seguire uno stretto regime alimentare.

I casting del programma si sono conclusi nel mese di Agosto e tutti i volti del programma – che non sono ancora stati annunciati – sono stati trovati.

Il docu-reality si svolgerà a Levico Terme, una piccola realtà del Trentino Alto Adige, vicino Trento: la location è già stata definita un’incredibile oasi di pace e tranquillità. Scopriamola!

“La Caserma”, la location del docu-reality di Rai Due

“La Caserma”, il docu-reality di Rai Due che il prossimo gennaio arriverà sul piccolo schermo sarà ambientato a Levico Terme, una piccola ma famosa realtà vicino Trento, in Trentino Alto Adige. In particolare, Villa Sacro Cuore di Santa Giuliana è stata trasformata nel set ed è diventata la caserma che ospiterà i partecipanti durante le sei settimane.

La Villa, è stata in passato un famoso luogo di ristoro estivo per i pellegrini e per i gruppi parrocchiali che vi trascorrevano intere settimane.

L’improvvisata caserma è in realtà un luogo di immensa e profonda pace e quiete immersa nella foresta di pini silvestri e conifere di Santa Giuliana. Il complesso che ospiterà la produzione, durante la Seconda guerra mondiale, venne occupato e requisito dalle truppe tedesche l’8 settembre 1943 per ritornare, dopo la fine della guerra, alla sua originaria funzione di ricovero estivo.

La struttura religiosa, inoltre, è stata profondamente (ma non definitivamente) trasformata dalla produzione per essere trasformata in una vera e propria caserma con la creazione delle camerate, della zona mensa, della palestra e di varie aree volte all’addestramento.

Le riprese sono terminate il 10 Novembre e sono durate un mese: tra le location coinvolte non c’è solo Villa Sacro Cuore di Santa Giuliana, ma anche il Forte delle Benne e i boschi di Santa Giuliana, tutte località del comune di Levico.

Una buona mossa quella della Trentino Film Commission per promuovere il turismo e la visibilità in una piccola ma incantevole frazione del loro territorio.

E voi Unimamme guarderete “La Caserma”? Che ne pensate?