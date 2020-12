Neonati come regali di Natale: la tenera iniziativa di un ospedale

Una bella idea di un’infermiera per dare un poco di gioia e speranza ai genitori dei neonati del suo ospedale per Natale. Super teneri.

Tutte le iniziative che gli altri anni venivano fatte in occasione delle feste di Natale sono stati annullate o hanno dei subito dei cambiamenti per rispettare le regole anti contagio che sono in vigore.

Un anno molto particolare è quello che abbiamo vissuto, abbiamo dovuto abituarci a tante novità, la prima uscire con la mascherina, e rinunciare a tante cose, baci ed abbracci ad esempio. C’è però lo staff di un ospedale americano della Pennsilvenia che ha deciso di portare avanti una tradizione molto bella.

La scorsa settimana, gli infermieri ospedalieri hanno organizzato un servizio fotografico con molti dei neonati vestiti da minuscoli “pacchi regali”.

Neonati come “pacchi regali” di Natale: l’iniziativa che emoziona

Neonati vestiti da pacco regalo è una bellissima idea che hanno avuto UPMC Magee-Womens Hospital di Pittsburgh, in Pennsylvania. Un’idea che sta facendo il giro del mondo ed un modo per fare qualcosa di speciale. Un’infermiera ha realizzato ogni costume a maglia e poi ha vestito i neonati. Ha raccontato che le piace lavorare a maglia per i piccoli, ma che vedere la gioia e l’emozione sul volto dei genitori è la parte migliore.

Un modo per alleggerire il periodo difficile che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo. Per i genitori che hanno accolto i nuovi bambini quest’anno, tutto il periodo della gravidanza ed anche il parto era circondato da un alone di preoccupazione rispetto agli anni passati. A seguito delle rigide normative COVID-19, molte persone non sono hanno potuto accompagnare i partner durante le visite/ecografie di controllo ed in molti non hanno assistito nemmeno al parto. Ci sono alcuni papà che hanno visto la prima volta i loro figli dopo le dimissioni dall’ospedale. E quando poi, finalmente, i nuovi genitori hanno incontrato i loro piccoli quest’anno, i loro sorrisi erano nascosti dietro le maschere per il viso.

Proprio per questo l’idea dell’infermiera è bellissima: “Vogliamo celebrare quelle nascite, celebrare le cose meravigliose che continuano ad accadere, nonostante ciò che sta accadendo. Ogni giorno nascono dei nuovi bambini che sono il nostro futuro“.

Una mamma è entusiasta dell’iniziativa e conserverà le foto del figlio per gli anni a venire. Niente festeggiamenti in grande per i piccoli dell’ospedale, ma piccole feste nelle stanze per la sicurezza di tutti: “Ogni bambino merita di essere festeggiato. Ogni bambino merita un’opportunità e viene riconosciuto come il miglior regalo dell’anno“.

Voi unimamme avete visto le foto? Non sono tenerissimi questi cucciolotti vestiti da pacco regalo? Poi è vero che un neonato è un REGALO!!!