Nel 2021 una nuova moneta molto speciale entrerà nel portafoglio degli italiani

Nel 2021 entrerà in circolazione una nuova moneta per rendere grazie al personale sanitario.

Il sacrificio del personale sanitario, tra medici, infermieri, volontari quest’anno, che ha visto l’arrivo di una pandemia, è stato altissimo.

Il ringraziamento scelto per i sanitari: in arrivo nel 2021

Dall’inizio dell’emergenza, ci sono stati 263 medici morti solo in Italia e alcune delle storie raccontate da medici, infermiere, i loro appelli, ecc… hanno colpito molto l’opinione pubblica, dimostrando il coraggio, l’impegbo e la generosità di tante persone che hanno messo a rischio la loro vita per quella altri. Per esempio ricordiamo la foto di Elena Pagliarin, che ha ricevuto anche il titolo di Cavaliere della Repubblica, l’infermiera che si era addormentata stremata al lavoro durante la prima ondata di Covid – 19.

Per rendere grazie a tutte queste persone che si sono prodigate e ancora si prodigano per assisterci, facendo del loro meglio in condizioni difficili, è stato deciso di dedicare loro un omaggio.

La Gazzetta ufficiale del 10 dicembre scorso riporta la decisione di dedicare a questa categoria, di operatori sanitari, una moneta da 2 Euro, per ricordare chi si occupa dei malati di Covid – 19. Sulla moneta saranno raffigurati un uomo e una donna, entrambi con il camice e la mascherina.

Lui ha una cartella sotto il braccio, lei invece ha uno stetoscopio al collo, sopra di loro vi è la scritta grazie. Ai lati delle due figure poi vi sono anche una croce stilizzata e un cuore.

Si prevede l’emissione di 3 milioni di esemplari, per un totale di 6 milioni di Euro che non saranno solo pezzi da collezione, come accaduto in Francia, ma entreranno in regolare circolazione in modo da poterci rammentare, in qualsiasi momento, ciò che hanno fatto i sanitari in questo periodo.

Insomma, questa, innegabilmente, è un’operazione per rafforzare un po’ il sentimento di solidarietà e unità che forse in questi ultimi tempi è stato un po’ intaccato, come dimostra l’episodio accaduto a Verduno di una mamma ricoverata per Covid – 19 mentre il figlio gridava che era tutta una farsa.

Unimamme e voi cosa ne pensate di questa iniziativa? Vi piace questa nuova moneta?