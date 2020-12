Idee per regali di Natale dell’ultimo minuto a bambini da 6 a 10 anni

By

I regali di Natale per bambini da 6 a 10 anni. Alcune idee molto originali per farli contenti durante le feste e da fare all’ultimo minuto.

In vista del Natale siamo sicure che avrete pensato ai tanti regali da fare ai piccoli. Può però capitare di non avere idee, quindi si va alla ricerca. In questo caso è la ricerca che viene da voi!

Noi vi diamo qualche suggerimento per i regali dell’ultimo minuto e se vi mancassero delle idee anche per bambini più piccoli date un’occhiata anche al nostro articolo per i bimbi da 0 a 3 anni.

Doni per bambini da 6 a 10 anni: 5 suggerimenti

Cosa regalare a bambini di età compresa dai 6 ai 10 anni? Ecco qualche consiglio.

Da 6 anni+

Jenga

Questo è un gioco che si può fare da soli o con gli amici. Potrete sfidare la legge di gravità con una torre di legno sempre più traballante. I bambini potranno misurare la loro destrezza. Il costo si aggira intorno ai 16 euro e lo trovate nei migliori negozi di giocattoli.

Da 8 anni+

Lego

I lego fanno felici i bambini di tutte le età. Per tutti i fan del mitico maghetto occhialuto creato dalla penna di J. K. Rowling un lego a tema Harry Potter è perfetto. I bambini che hanno letto le storie di Harry Potter non potranno sicuramente aver dimenticato il mitico platano picchiatore, una bellissima idea per trascorrere le feste costruendo insieme con i lego. Il costo è di 69,99 Euro.

Dai 6 ai 10 anni

Gioco di magia

I trucchi di magia piacciono a grandi e piccini: ecco quindi un gioco per tutti gli aspiranti maghetti che vogliono imparare in modo semplice questo “mestiere”. La scatola contiene un set completo con tutti gli oggetti di scena e le istruzioni per eseguire 20 trucchi di magia. Il prezzo si aggira intorno ai 30 euro.

Un flipper

Il mitico gioco del Flipper. Tra le diverse offerte ne abbiamo trovato uno bellissimo ispirato a Toy Story. Questo costa 36,64 Euro su Amazon.

Un gioco di società

Ve ne sono diversi tra cui scegliere, anche perché è indicata l’età più adatta. Uno fantastico gioco. davvero al cadiopalma, in cui bisogna dare 3 risposte in 5 secondi è questo. Un classico per fare sfide in famiglia. Il costo si aggira intorno ai 20 euro.

Unimamme, vi piacciono questi suggerimenti?