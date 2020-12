Nome e santo del giorno: il 22 dicembre è l’onomastico di Francesca

Oggi 22 dicembre è l’onomastico di Francesca. Scopriamo il significato del nome e la storia della santa ricordata oggi.

Il nome deriva dal latino e significa “libera“.

Chi porta questo nome ha un carattere molto aperto, socievole e si presenta come persona precisa e ordinata.

Le varianti sono:

Francésca

Francísca

Cecchina

Chicca

Simboli associati al nome

numero fortunato: 4

colore: rosso al femminile

pietra: zaffiro

metallo: ferro

Santo del giorno: Santa Francesca Saverio Cabrini

L’onomastico di Francesca oltre a cadere il 9 marzo, giorno in cui si ricorda Santa Francesca Romana, cade anche il 22 dicembre in occasione della morte di un’altra santa meno conosciuta ma altrettanto amata, Santa Francesca Saverio Cabrini.

Francesca nasce a San’Angelo Lodigiano, in Lombardia, nel 1850 da una famiglia contadina e molto religiosa.

Rimasta orfana ben presto di padre e madre decide di farsi suora, ma viene rifiutata per la sua salute cagionevole.

Francesca però non si arrende, vuole dedicarsi agli altri e riesce ad ottenere l’incarico di occuparsi di un’orfanotrofio. Diplomata magistrale e ottenuta l’abilitazione per diventare maestra, insegna in una scuola per due anni. Nel frattempo convince alcune donne ad unirsi a lei, e forma così il primo nucleo delle Suore missionarie del Sacro Cuore, l’istituto religioso di cui diviene poi fondatrice, su richiesta del Vescovo di Lodi.

Divenuta seguace di San Francesco Saverio, da cui riprende il nome, viene poi mandata missionaria in America nel 1889. Dapprima a New York, dove dirige una scuola e un asilo, poi a Chicago, poi in Florida e arriva fino in Argentina.

Nel tempo, oltre ad occuparsi della scuola, si impegna tanto anche per sostenere gli italiani al di fuori del suo istituo, insegnando loro e aiutandoli ad integrarsi nella realtà sociale americana. Riesce anche grazie all’aiuto di connazionali ricchi.

Muore il 22 dicembre del 1917 durante un viaggio. Il suo corpo è oggi a New York presso la chiesa annessa alla “Mother Cabrini High School”.

Viene dichiarata santa il 7 luglio 1946 e nel 1950 è proclamata “Celeste Patrona di tutti gli Emigranti”.

Grazie al suo operato è cambiata l’opinione dei migranti italiani in America.

Unimamme, convinte del nome? Conoscevate la storia di questa santa?