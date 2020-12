Ricetta svezzamento: mini hamburger veloci di carote e patate

Per aiutare voi mamme/papà per preparare un pasto goloso per i vostri bambini vi proponiamo una ricetta per lo svezzamento.

I mini hamburger di carote e patate sono un modo semplice e veloce di preparare un pasto per i bambini che hanno superato i 10 mesi e che ormai sono nel pieno dello svezzamento.

A questa età è possibile introdurre dei cibi solidi, sempre a pezzettini e sempre è bene chiedere al vostro pediatra di fiducia come e quando iniziare lo svezzamento.

Per quelli più piccoli è bene iniziare con le basi come il brodo vegetale o come la crema di semolino al prosciutto.

Ricetta svezzamento per i piccoli di casa

Questi mini hamburger sono perfetti per la cena. Sono così buoni che li preparerete per tutta la famiglia. Vi ricordiamo che è bene evitare il sale, ma se volte usarlo, oltre a chiedere al pediatra di fiducia, aggiungetene poco. Può essere sere sostituito con del formaggio grattugiato per dare un sapore in più al piatto.

Tempo di preparazione: 10′

Tempo di cottura: 20-30′

INGREDIENTI

50 g di carne di vitello macinata

1 carota

1 patata

prezzemolo tritato q.b.

1 cucchiaino di formaggio grattugiato

100 ml di brodo vegetale

Preparazione

Per preparare questa ricetta si lava la patata e la si lessa in acqua bollente. Quando sarà morbida, il tempo dipende dalla grandezza, si pela e si schiaccia con uno schiaccia patate.

La carota la grattugiamo a crudo dopo averla lavata bene e pelata. In una ciotola si mette la carne, un cucchiaio di patata passata, la carota, il prezzemolo tritato ed anche il formaggio grattugiato che gli darà un poco di sapore.

Mescolare bene e poi con le mani umide iniziare a dare la forma all’impasto. Poggiare i mini hamburger su di una pirofila da forno rivestita con la carta da forno e mettere anche il brodo vegetale. Cuocere per 20 minuti a 180°C in forno già caldo. Volendo si possono cuocere anche al vapore e o in padella con il brodo, ma mai fritte.

Voi unimamme come preparate la pappa per i vostri piccoli? Mangiano tutto o fanno piccoli capricci?