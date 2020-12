Anziano di 94 anni a Natale chiama i Carabinieri: il motivo commuove

Un signore anziano di 94 anni fa una richiesta di aiuto proprio il giorno di Natale. Desiderio esaudito, ecco cosa è successo.

Questa vicenda vede come protagonista un anziano signore che il giorno di Natale fa una telefonata ai Carabinieri con una richiesta molto particolare.

I militari dell’arma sono subito intervenuti per esaudire il desiderio del nonnino. Ecco cosa è successo a Bologna il 25 dicembre, la vicenda è stata riportata da vari quotidiani.

Anziano di 94 anni solo a Natale chiama i Carabinieri: la felicità nelle piccole cose

Mentre nelle proprie case ci si stava preparando a trascorrere al meglio questo Natale particolare, i Carabinieri della centrale operativa di Vergato, nel Bolognese, hanno ricevuto una telefonata da parte di un signore di Alto Reno di 94 anni che ha chiamato per chiedere “aiuto”.

Il 64enne non aveva bisogno di un aiuto fisico, non ha subito nessun furto, ma voleva solo un poco di compagnia: “Sono solo in casa: non mi manca niente, mi manca solo una persona fisica con cui scambiare il brindisi di Natale. Se ci fosse un militare disponibile, 10 minuti a venire a trovarmi perché sono solo“. E’ così che il Signor Fiorenzo ha parlato ai militari che si sono recati a casa sua per dargli i suoi 10 minuti di felicità.

Il nonnino ai Carabinieri ha raccontato la sua vita, del suocero che nella Seconda Guerra mondiale comandava la stazione dell’Arma di Porretta Terme, per poi fare il tanto desiderato brindisi ed una videochiamata con i parenti.

Purtroppo questo non è una caso isolato; sono tanti gli anziani che sono soli e ne soffrono soprattutto nel periodo di Natale.

In Inghilterra si stima che ci siano più di 400 mila persone sopra i 65 anni preoccupate della solitudine durante le festività.

Diversi studi hanno testimoniato che gli anziani, in questo periodo di feste, corrono maggiori rischi di subire incidenti e finire al pronto soccorso, se non di affrontare persino problemi ben peggiori.

Anche nel nostro Paese ci sono molti anziani abbandonati non solo nelle loro case che devono sperare nella solidarietà di vicini per poter anche fare la spesa, ma ci sono anche quelli abbandonati delle case di riposo. Proprio a favore di quest’ultimi, Amnesty International Italia, ha lanciato una raccolta firme sulle violazioni dei diritti degli anziani nelle strutture di residenza sociosanitarie e socioassistenziali durante la pandemia di Covid-19.

Una vicenda analoga a quella del 94enne; i Carabinieri di Vergato hanno ricevuto la richiesta di aiuto di un signore di 78 anni che era rimasto in casa al freddo a causa di un guasto all’impianto di riscaldamento di casa. I militari lo hanno soccorso e risolto anche il problema del riscaldamento.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questa storia?