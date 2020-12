Prego Dio”: Giorgia Palmas preoccupata per le figlie dà un triste annuncio |FOTO

La showgirl Giorgia Palmas ha dato un triste annuncio su Instagram a tutti i suoi fan relativamente alla sua salute e a quella delle figlie.

Unimamme, stiamo vivendo delle feste molto diverse dal solito.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini positivi al virus: l’annuncio natalizio sulla salute sua e delle figlie

Alcune famiglie però devono affrontare una sfida in più, quella di avere un parente o un amico malato, o di essere malate loro stesse.

Ieri vi abbiamo dato la notizia di un grande atleta che sta combattendo la sua battaglia contro il Covid – 19. Stiamo parlando di Filippo Magnini che ha utilizzato i social in modo responsabile e ha avvertito chi fosse entrato in contatto con lui di essere positivo al Covid – 19, in modo che potesse prendere provvedimenti.

Decisamente un atteggiamento molto responsabile. Magnini, che è diventato papà della piccola Mia solo da pochi mesi ha espresso anche il suo dolore per non aver potuto essere accanto alla sua famiglia a Natale, perché in isolamento.

In seguito però, è comparso un annuncio anche sull’account Instagram di Giorgia Palmas. L’ex velina, che ha 1,8 milioni di followers, ha scritto: “Buon Natale a tutti di cuore 🎄 Mai come quest’anno abbiamo recuperato il senso di questa festa che avremmo tutti voluto passare con i nostri cari, solo per il piacere vero di stare insieme… Io e Fili non volevamo nulla da questo Natale, solo stare tra di noi a casa, rispettando le regole come abbiamo sempre fatto, invece è arrivata la doccia fredda prima della positività al covid di Fili e poi della mia positività (ieri)…“

La Palmas ha sottolineato che per ora lei e Magnini stanno bene e così anche le figlie, Sofia, la figlia maggiore della showgirl, avuta dal calciatore Davide Bombardini, era già via di casa da qualche giorno, perché doveva trascorrere le festività con il padre. La ragazzina ha comunque fatto il tampone ed è risultata negativa.

Certamente quest’ultima notizia ha regalato alla Palmas un grande sospiro di sollievo. La piccola Mia invece è con i genitori e per ora sta benone. La sua mamma ne parla come “della nostra roccia”.

L’ex velina prosegue aggiungendo di essere preoccupata, ma di guardare alla situazione anche con positività. “Per questo Natale ho un desiderio e credo che tutti abbiate già capito quale...” conclude la Palmas.

Sotto al messaggio, che ha ricevuto 21,4 mila Like e 790 messaggi, due hashtag: #lasaluteèildonopiùimportante e #amofollementelamiafamiglia.

La Palmas e il nuotatore olimpionico Filippo Magnini hanno dovuto rimandare le loro nozze a causa della pandemia, un piccolo intoppo che certamente non ha minato la sicurezza nel loro rapporto e nel loro amore.

Unimamme, noi speriamo che questa coppia torni presto a stare bene e voi?