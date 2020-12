“Riconosci questa bambina? E’ una vera gloria nazionale”. Ecco chi è.

Una bambina posa sorridente davanti a un albero di Natale, indossando un maglione azzurro e una gonna rosa di lana. Accanto c’è un pupazzo di Babbo Natale grande quasi quanto lei. Quella bambina è oggi una donna molto famosa, con una importante carriera in tv e nel mondo della moda. Chi è? L’avete riconosciuta? Ve lo diciamo sotto.

“Riconosci questa bambina? E’ una vera gloria nazionale”, la foto

La bambina nella foto è Elisabetta Canalis, ex velina e soubrette della tv italiana nata in Sardegna, a Sassari, con qualche esperienza anche come attrice in film e serie televisive. Oggi lavora soprattutto come modella e per altro progetti nel mondo della moda. Dopo la sua famosa relazione con l’attore George Clooney dal 2009 al 2011, Canalis si è spostata nel 2014 con il chirurgo italo-americano Brian Perri e dal 2015 la coppia ha una figlia, Skyler Eva. La bambina è nata a Los Angeles, dove la coppia risiede stabilmente.

Elisabetta Canalis, comunque, torna spesso in Italia, nella sua Sardegna, per fare visita alla madre (il padre Giulio Cesare purtroppo è scomparso nel 2017), e trascorrere le vacanze estive. Come la scorsa estate, quando con la figlia è stata ad Alghero per un soggiorno al mare.

La foto di Elisabetta Canalis bambina è stata pubblicata dal profilo Instagram del programma di Canale 5 Verissimo, in occasione della puntata speciale di Natale, Verissimo MerryXmas, andata in onda sabato pomeriggio alle 15.00.

“Perchè il Natale fa tornare tutti bambini… Riconoscete alcuni degli ospiti della nostra puntata speciale #VerissimoMerryXmas? Vi aspettiamo sabato alle 15.00 su #Canale5!” Si legge nella didascalia accanto alla foto di Elisabetta Canalis bambina.

La stessa Canalis sul suo profilo Instagram ha pubblicato più volte foto di lei da bambina. In un’occasione ha anche detto che la figlia Skyler Eva è la sua versione bionda.

Elisabetta Canalis è molto attiva sui social, in particolare sul suo profilo Instagram dove da qualche tempo pubblica con una certa frequenza anche le foto della figlia Skyler Eva, che ha compiuto 5 anni lo scorso 29 settembre.

La ex velina di Striscia la Notizia appare sempre in forma e bellissima. Inoltre, è una delle mamme vip più eleganti, insieme ad altre donne famose che vanno da Chiara Ferragni a Costanza Caracciolo, anche lei ex velina e compagna dell’ex calciatore Gianluca Vieri, uno dei primi fidanzati ufficiali proprio di Canalis.

Che ne pensate unimamme di Elisabetta Canalis bambina?