Una bambina di 4 anni che si sente sola ha trovato un’amicizia molto particolare in questi duri mesi di pandemia.

Unimamme, sappiamo bene che quest’anno è stato duro un po’ per tutti per motivi diversi, i bambini, per esempio, sono stati costretti a qualcosa di inimmaginabile.

Ancora adesso tanti non possono frequentare le scuole in presenza, non possono praticare gli sport come facevano prima, incontrare gli amici, i parenti e vivere la loro infanzia in modo spensierato, come dovrebbe essere.

La storia che vi raccontiamo oggi, quella di una bimba di 4 anni, vi scalderà il cuore per la sua tenerezza.

A parlare di questa storia è stata Kelly Kenney, una fotografa “all’inizio della pandemia ho dovuto affrontare alcune cose dolorose personali e di sera uscivo spesso per fare lunghe camminate perché non c’era nessuno e non riuscivo a dormire. Una sera mi sono accorta che qualcuno aveva messo 3 piccoli oggetti in un vaso per albero“.

All’interno c’era un giardino per le fate e una nota da parte di una bambina di 4 anni che si sentiva sola durante la quarantena e voleva diffondere un po’ di allegria.

La fotografa Kenney ha deciso di rispondere con un’altra nota in cui sosteneva di essere una fata di nome Sapphire che viveva nell’albero. La donna ha scritto una serie di compiti per la bambina per guadagnarsi il dado magico delle fate.

I compiti assegnati dalla Kenney erano di dire 5 cose carine alle persone amate, fare 3 cose utili per qualcuno che ne aveva bisogno, essere sempre gentile e coraggiosa, mostrare amore a chi era in difficoltà, fare un disegno del suo animale preferito, così le avrebbe potuto mostrare altre fate.

La bambina, che si chiama Eliana, ha risposto subito, nel frattempo la storia, narrata anche attraverso le immagini sui social, è diventata virale.

“Penso che la storia sia decollata in questo modo perché molte persone si sono trovate sole, quest’anno. C’è stato molto dolore e tutti vogliono che ogni tanto ci sia qualcuno che tutti possono usare un po’ di magia, non solo i bambini” ha dichiarato la fotografa “se decidi di fare qualcosa di speciale per un bambino, contatta prima i genitori per assicurarti che vada bene anche per loro”.

La fotografa non si aspettava che la storia diventasse virale su Twitter, come poi è avvenuto “sono contenta che abbia avuto una risposta così straordinaria e abbia toccato tanti cuori. Questo fa sì che sia valsa la pena di tutta questa follia”.

La fotografa e la bambina hanno proseguito a sentirsi anche quando Eliana si è trasferita “farlo tutte le notti mi ha dato uno scopo in un momento molto doloroso e in cui mi sentivo sola. Ho iniziato a guardare al futuro e ho cominciato ad ordinare materiale artistico e piccoli gingilli da lasciarle. Chattavo con la madre in modo che i regali fossero più personalizzati“.

Kenney si è persino vestita da fatina per scattare delle foto da inviare alla bambina, di recente le due si sono incontrate, dopo aver fatto un test da Covid – 19 risultato negativo. Eliana era molto colpita da Sapphire in persona. Tutte e due hanno chiacchierato per un’ora, la piccola ha fatto un milione di domande su com’è la vita da fata.

“E’ stato incredibile, uno dei pomeriggi più importanti della mia vita fino adesso” ha concluso su Scarymommy.

Unimamme, voi cosa ne pensate di questa bella storia?