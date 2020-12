Disintossicarsi a Natale: no al digiuno, si alla dieta detox

By

Una dietista spiega come rimetterci in sesto dopo le abbuffate di Natale, anche in vista di quelle di Capodanno. I trucchi per una dieta detox.

Unimamme, nonostante le restrizioni dovute alla situazione attuale ognuno ha trascorso un Natale in famiglia in cui non sono mancati certamente pranzi e cene.

Cosa mangiare dopo Natale per smaltire pranzi e cene: i consigli detox di una esperta

In queste giornate l’Italia è stata zona rossa e lo sarà ancora prima di Capodanno, secondo l’ultimo decreto del 3 dicembre ogni famiglia poteva ospitare solo due persone, che fossero amici o conoscenti.

Questo però, come dicevamo, non ha impedito alle singole famiglie di preparare lauti pranzi o magari di ordinarli a qualche ristorante, anche per aiutare la categoria duramente colpita dalla crisi.

La dietista Giovanna Cecchetto spiega che l’eccesso di cibi particolarmente grassi genera un aumento di colesterolo e trigliceridi. Questo affatica soprattutto il fegato.

Inoltre troppi condimenti e l’alcol causano un sovraccarico digestivo che irrita le mucose e alla fine nuoce a stomaco e intestino.

Le tisane possono fare qualcosa, ma certo non risolvere il problema. L’esperta infatti sottolinea su Ok Salute: “non servono senza una buona dieta a base di frutta, verdure e cibi poco conditi, possibilmente accompagnata dalla giusta attività fisica”.

Camminare, lo sappiamo, è sempre sano, anche in gravidanza.

La dottoressa Cecchetto aggiunge che non dobbiamo digiunare, la dieta detox deve comprendere, invece, alimenti semplici e genuini, in giuste quantità e con metodi di cottura sani.

No quindi a cibi grassi, fritti o spadellati con burro, strutto e altro. Per condire le pietanze bisogna investire su olio d’oliva a crudo, ancor meglio se extravergine.

E’ vero che l’olio è un condimento calorico, ma le sue proprietà nutrizionali controbilanciano questo aspetto, un cucchiaio al giorno di olio extravergine di oliva fa bene a cuore e cervello.

Può essere anche un sistema per prevenire i tumori.

Ci sono poi da considerare anche le bevande, bisogna lasciare da parte gli alcolici, i succhi di frutta e anche le bevande gassate, sostituendo tutto con l’acqua, la raccomandazione è di berne due litri al giorno.

Infine dobbiamo ridurre, ovviamente, anche gli zuccheri semplici, al loro posto bisogna consumare invece cereali integrali e fonti proteiche vegetali come i legumi invece di carne e formaggi.

Naturalmente le verdure vanno benissimo, crude, bollite o cotte al vapore.

Unimamme, cosa ne pensate di questi consigli? Li utilizzerete?