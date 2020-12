Bambino autistico di 4 anni inizia a parlare: tutto merito del suo cane

Un bambino autistico, che aveva gravi problemi di relazione, è migliorato grazie a un amico speciale.

Unimamme, sappiamo che nel mondo i casi di autismo sono in aumento, forse perché in questi anni sono stati affinati i sistemi per l’individuazione precoce.

Bambino con autismo e il suo cane: la loro storia

Le cause di questo disturbo non sono ancora state individuate con precisione. Secondo una recente ricerca potrebbe dipendere dalla forma del cervelletto.

Per le persone con l’autismo può essere molto difficile comunicare con gli altri. Oggi vi raccontiamo la vicenda di un bambino inglese di 4 anni, Leon Kirby-Bulner, che fino a poco tempo fa non parlava.

Fino al 2017 Leon non comunicava con nessuno, non trasmetteva o mostrava alcuna emozione.

“Era chiuso nel suo piccolo mondo” ha raccontato a Metro uk sua mamma Hayley, una donna di 44 anni. Questo, fino all’arrivo di Fern, una simpatica cagnolina con cui Leon è entrato subito in simpatia.

Secondo la mamma del piccolo è stato amore a prima vista e ben presto i due sono diventati inseparabili amici.

“La prima interazione di Mancub (cucciolo d’uomo, questo il soprannome dato dalla famiglia a Leon) è stata con Fern, non con gli umani. Aveva una scintilla negli occhi che non gli avevamo visto prima“.

La mamma di Leon ha aggiunto che il piccolo è un vero amante degli animali e preferisce loro alle persone. “Ora è un eccellente comunicatore e non smette mai di parlare”.

Ai due piace molto giocare a nascondino e indossare vestiti gemelli.

Mamma Haylei gestisce gestisce un’attività di falconeria a Andover, dichiara che l’aiuto di Fern è stato inestimabile.

“Tra le altre cose Fern aiuta Mancub a calmarsi quando ha le crisi“. La cagnolina inoltre si mette davanti alle scale quando il piccolo rischia di cadere e si mette tra lui e il pavimento quando cerca di sbattere la testa su di esso. In generale gli dona conforto quando necessario.

“Lei fa molte cose di routine e ha compiti che rendono la nostra vita famigliare molto più facile e adora dare una mano. Non riusciamo ad immaginare di non averla con noi”.

La mamma di Leon sottolinea che la cagnolina ha cambiato completamente la vita di suo figlio, in meglio ovviamente.

Al rapporto tra Leon e la cagnolina Ferna i genitori del bimbo hanno dedicato una pagina Facebook: Together anything is possible.

Ora Hayley e suo marito desiderano aiutare gli altri bambini come il loro e hanno avviato una raccolta fondi per dare cani che facciano da assistenti ad altre persone.

La pet theraphy è molto importante per i piccoli che hanno disturbi come l’autismo, disabilità, ecc… e i benefici sono evidenti.

Unimamme, cosa ne pensate di questa bella vicenda?