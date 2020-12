Come riciclare i regali di Natale, esiste un metodo ingegnoso. Parliamo di qualcosa che non si dice ma che si fa. Tutto quello che bisogna sapere.

Ogni Natale si presenta il problema dei regali non graditi o da cambiare, perché doppioni o vestiti di taglia sbagliata. C’è chi senza troppi scrupoli li rifila ad altre persone, chi li chiude nell’armadio e fa finta di non averli mai ricevuti. Chi invece si ingegna nel riciclarli in modo utile.

Negli ultimi anni sono cresciute le persone che rivendono online i regali di Natale non apprezzati o non utili. L’obiettivo è quello di guadagnarci qualcosa evitando di gettarli per niente. Si tratta di un vero e proprio “business”. Quest’anno, però, in tempo di pandemia, la rivendita online dei regali di Natale può essere molto utile, per questo motivo alcune piattaforme di e-commerce hanno deciso di offrire i loro servizi a prezzi scontati. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Come riciclare i regali di Natale online

Volete sbarazzarvi di un regalo che vi hanno fatto a Natale che proprio non vi piace? Oppure scambiarlo con qualcos’altro di vostro gradimento e di più utile? Molti di voi si staranno già ingegnando per riciclare i regali di Natale, ma in tempi di pandemia e restrizioni, tra zone rosse e arancioni, è molto difficile muoversi, praticamente impossibile, e soprattutto fortemente sconsigliato, incontrare altre persone fuori dalla propria cerchia, a cui vendere o regalare quello che si è ricevuto per Natale.

Ecco che allora le piattaforme online, di scambio e vendita, diventano molto utili per sbarazzarsi di un regalo di Natale che non si vuole proprio tenere in casa, magari ricavandone una somma di denaro. Così, da qualche anno sempre più italiani rivendono online i regali di Natale e nella difficoltà di muoversi di questo periodo, le piattaforme di vendite e acquisti online sono un’ancora di salvezza. Non solo, alcune offrono anche degli sconti sulle commissioni che applicano alle vendite, per il servizio offerto.

È il caso, ad esempio, di Ebay, famosissima piattaforma nata per le vendite all’asta e di prodotti usati e rarità, che nel tempo ha aperto anche a prodotti nuovi e a venditori professionisti, diventando di fatto un sito di e-commerce tra i più popolari al mondo. Su EBay tantissime persone cercano prodotti originali e pezzi da collezione, ma anche gadget e tanti altri oggetti e prodotti che non si trovano facilmente negli store online tradizionali.

Su EBay molte persone hanno cominciato a rivendere i regali di Natale già da qualche anno, e ora la piattaforma offre sconti sulle proprie commissioni a chi ricicla i regali di Natale.

In occasione di queste feste natalizie, EBay ha lanciato l’operazione “regifting“, termine inglese che fa “moda” ma che si riferisce al riciclo dei regali. Le persone che vogliono scambiare o rivendere i regali ricevuti a Natale che non sono graditi oppure non sono della misura giusta, doppi o troppo ingombranti, possono rivenderli su EBay pagando alla piattaforma solo 1 euro per ogni commissione finale di vendita, invece del 10% sul prezzo, come accade di solito.

Bisogna affrettarsi, tuttavia, perché la promozione è valida soltanto fino al 4 gennaio. Si possono mettere in vendita con la promozione sulle commissioni fino a un massimo di 100 oggetti. Su EBay trovate il banner con la sponsorizzazione dell’offerta e il link per attivarla, seguendo le istruzioni.

C’è chi si giustifica sul riciclo dei regali sostenendo che, dopotutto, rivendere oggetti che non verranno utilizzati o gettati nei rifiuti aiuta a preservare l’ambiente. In effetti, l’acquisto di un oggetto di seconda mano evita un inutile incremento di rifiuti e, a sua volta, evita l’acquisto di beni superflui. Insomma, se proprio non se ne può fare o non se ne vuole a meno si può pensare al riciclo dei regali come a una forma di tutela dell’ambiente.

Per evitare che i regali siano inutilizzati, dimenticati e abbandonati, nella famiglia reale britannica, nonna Carole Middleton ha pensato di fare ai nipotini George, Charlottee Louis dei regali semplici ma che piacciono molto ai bambini. Un’icona di stile da cui prendere esempio.

Che ne pensate unimamme? Voi riciclate i regali o lo avete mai fatto?