Kate Middleton, i regali di Natale della mamma ai nipotini sono da copiare| FOTO

Royal family: i regali di Natale di nonna Carole Middleton ai nipoti.

Natale si avvicina anche per la Royal Family e per i principini George, Charlotte e Louis. Dopo la cartolina di auguri, insieme a mamma Kate e Papà William, per i tre bambini arriva il momento dei regali.

Tra i più attesi ci sono quelli di nonna Carole Middleton, un’esperta in materia.

Royal family: i regali di Natale di nonna Carole Middleton

Il natale della Royal Family di William, Kate,George, Charlotte e Louis sarà lontano dalla Regina Elisabetta, per le misure di sicurezza anti-Covid. A maggior ragione ora che nel Regno Unito si è diffusa una mutazione del virus che lo renderebbe più contagioso e che ha spinto il premier Boris Johnson a mettere Londra e il sud-est dell’Inghilterra in lockdown totale. Niente visite a parenti e amici a Natale nemmeno per un numero limitato di persone. Così come niente pranzo di Natale di famiglia nella tenuta di Sandringham, come da tradizione dei Windsor. Una decisione presa da tempo, per tutelare la Regina Elisabetta e il consorte Filippo, ultranovantenni.

Sarà una Royal Family divisa in tanti piccoli nuclei, di conviventi, con gli auguri a distanza tramite video messaggi su tablet e smartphone, come tante persone nel mondo in questo periodo.

Carole Middleton, mamma di Kate e nonna dei principini George, Charlotte e Louis ha fatto sapere che si collegherà con i nipotini in videochiamata: “Potremmo non avere la possibilità di riunirci tutti insieme ma, dopo un anno come il 2020, abbiamo bisogno di ricordarci cosa è realmente importante questo Natale. Per me, ciò che importa è che la mia famiglia sia connessa. Normalmente, lascio che i miei nipoti mi aiutino a decorare l’albero. Quest’anno, glielo chiederò in videochiamata di decidere quale decorazione scegliere e dove deve andare. Potrebbe richiedere un aggiustamento dopo…!”.

Così scriveva lo scorso novembre Carole Middleton sul profilo Instagram di Party Pieces, l’azienda di famiglia di oggettistica, arredi e decorazioni per le feste con sui i Middleton sono diventati milionari.

Sempre sul profilo Instagram di Party Pieces, nel pubblicizzare i suoi prodotti, Carole Middleton suggerisce anche quelli che saranno i regali per i suoi nipotini.

Pubblicando la foto di un piccolo Babbo Natale in legno, snodabile, Carole scrive che i regali più semplici sono quelli che di solito ottengono il maggiore successo.

“Trovo che il più semplice dei regali possa essere quello che dà maggiore gioia e divertimento ai bambini – scrive Carole Middleton nel post da lei firmato su Instagram. – Ricordo che, quando erano piccoli, i miei figli (Kate, Pippa e James, ndr) adoravano questi giocattoli di legno flessibili. Una buona scelta di giocattoli con cui riempire le calze dei bambini, può regalare altro tempo prezioso da trascorrere indisturbati a letto, nel giorno di Natale. Impagabile!”.

Per George, Charlotte e Louis, dunque, regali semplici con cui giocare e divertirsi insieme. Del resto Carole Middleton ha già mostrato di essere una nonna saggia e attenta con i nipoti, non a caso è un punto di riferimento per tutta la famiglia e un modello per Kate come mamma, che nel privato è una mamma normale e attenta ai figli.

Che ne pensate, unimamme, di nonna Carole Middleton e del suo approccio?