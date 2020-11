Kate Middleton: mamma Carole è il suo “segreto” | FOTO

Kate Middleton e il segreto di mamma Carole in famiglia. Le foto e la tradizione di Natale.

Kate Middleton, moglie del principe William e duchessa di Cambridge, è molto legata a sua madre Carole. Una mamma piena di risorse, che ha saputo educare i figli e costruire un futuro “regale” per la figlia Kate.

LEGGI ANCHE: KATE MIDDLETON IN AIUTO DEI NEOGENITORI | VIDEO

Nonostante la vita di corte e i tanti impegni reali, Kate non rinuncia a frequentare sua madre Carole né a farle frequentare i nipotini, i suoi figli George, Charlotte e Louis.

La coppia William e Kate sarebbe molto legata alla famiglia Middleton. William avrebbe un ottimo rapporto con il suocero, secondo le indiscrezioni. L’influenza della madre sembra che sia stata decisiva per Kate e a sua volta l’abbia preparata per il suo ruolo di madre e soprattutto moglie di un futuro re.

Kate Middleton e il segreto di mamma Carole

Crescere tre figli in un ambiente molto esigente, rigoroso e pieno di pressioni come quello di una famiglia reale, la più importante d’Europa possiamo dire, è sicuramente molto impegnativo. Nonostante i grandi agi e i privilegi, l’etichetta, i doveri di corte, gli obblighi di rappresentanza e soprattutto l’intrusione dei media in ogni aspetto della propria vita devono mettere a dura prova chiunque, anche la persona più forte e preparata ad affrontare grandi pressioni.

È la vita di Kate Middleton, moglie dal 2011 del Principe William, che a lungo è stato uno degli scapoli più ambiti al mondo. Dopo quasi dieci anni di matrimonio, preceduti da un fidanzamento con un periodo di separazione un po’ turbolento, William e Kate sembrano una coppia in piena armonia, felici e sereni, con i loro tre figli. Sarà anche l’immagine esterna ma se paragonata a tante altre famiglie reali, con retroscena, pettegolezzi e chi più ne ha più ne metta, i Duchi di Cambridge sembrano davvero la coppia perfetta.

Sono molto impegnati in attività di carattere sociale, per la promozione della salute mentale, del benessere nelle famiglie e, soprattutto William, nella protezione dell’ambiente. Li vediamo spesso in incontri pubblici associazioni di beneficenza, iniziative a scuola, all’università ed enti di promozione sociale. Sembrano davvero molto interessati e partecipi in quello che fanno e mostrano a tutti di andare d’amore e d’accordo.

Si tratta del loro lavoro, è vero, ma sembra impossibile che possano fingere sempre. Lo stesso si può dire riguardo al rapporto con i tre figli, George (2013), Charlotte (2015) e Louis (2018). Se l’armonia non fosse vera, non apparirebbe in questo modo all’esterno.

LEGGI ANCHE: KATE MIDDLETON E L’OMAGGIO AI BAMBINI MAI NATI | FOTO

Ci sarebbe un segreto in questo rapporto sereno e felice della famiglia di Kate e William. Questo segreto sarebbe mamma Carole. La madre di Kate avrebbe impartito alla figlia gli insegnamenti fondamentali nel mantenere l’armonia in famiglia e nel crescere figli sereni e felici. Sarebbe proprio Carole a tenere unita la famiglia.

Un ruolo decisivo che le sarebbe stato riconosciuto anche dal principe William, perfettamente a suo agio con i suoceri Middleton. Lo stesso William avrebbe detto in più di un’occasione di aver apprezzato il ruolo della suocera, l’affetto e il sostegno per la sua famiglia, per lui e Kate come coppia e per i loro bambini. Dopotutto, William non ha più sua madre, Lady Diana, così è Carole Middleton che svolge il ruolo di matriarca affettuosa e saggia consigliera.

Pare che Kate e William si rivolgano spesso a Carole per avere un consiglio o conoscere la sua opinione.

Purtroppo, quest’anno l’emergenza sanitaria per la pandemia di Coronavirus non consentirà a George, Charlotte e Louis di andare a trovare nonna Carole per fare insieme l’albero di Natale tutti insieme, come da tradizione. Un impedimento che riguarda le famiglie di tutto il mondo. Ma nonna Carole non si abbatte, ha già detto che si farà aiutare dai nipotini a distanza, tramite videochat. Anche questa una circostanza condivisa da tante famiglie nel mondo.

LEGGI ANCHE: WILLIAM E KATE FESTEGGIANO IL RITORNO A SCUOLA DEI FIGLI | FOTO

Che ne pensate unimamme? Anche voi avete un segreto nella nonna dei vostri figli?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS.