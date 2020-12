Richiamo prodotti alimentari ai cereali: l’allerta è urgente

E’ stato pubblicato il richiamo di due lotti prodotti alimentari. Ecco la marca ed i lotti da controllare.

Sul sito del Ministero della Salute ecco che anche oggi è apparso il richiamo di un pordotto alimente molto usato sopratutto dagli sportivi o da chi vuole uno snack veloce da consumare e che si può portare anche fuori casa.

L’ultimo richiamo di cui vi avevamo parlato erano 4 lotti di una stessa pappa per i neonati biologica, in quel caso il richiamo era per la presenza dell’allergerne soia non dichiatato in etichetta. Questa volta il richiamo è per rischio chimico e si aggiunge ad una serie di richiami che vanno avanti da diversi mesi.

Richiamo prodotti alimentari: la marca ed i lotti da controllare

L’allerta alimentare riguarda due tipi di barrette energetiche di vari gusti prodotte dalla stessa azienda: “Taste of Nature“.

Le barrette energetiche sono considerate come degli integratori alimentari contenenti dosi elevate di carboidrati con un contenuto di grassi e di proteine inferiori. Sono prodotti alimentari, pratici e facilmente digeribili, pensati per fornire energia. In particolare, il consumo di barrette energetiche viene consigliato prima o durante l’attività fisica per prolungare la durata dell’esercizio, oppure subito dopo l’esercizio, in modo da favorire il recupero delle energie, ma sempre senza esagerare.

Il motivo del richiamo, come si legge dalla nota, è la presenza di ossido di etilene presente nei semi di sesamo che sono uno degli ingredienti del prodotto.

Ecco i dettagli del prodotto inciminato:

Denominazione di vendita : Barretta alle mandorle bio

: Barretta alle mandorle bio Marchio del prodotto : Taste of Nature

: Taste of Nature Nome o ragione sociale dell’OSA : Madal Bal PPST BV Denneweg 126B 2514 Cl Den Haag, Nederland

: Madal Bal PPST BV Denneweg 126B 2514 Cl Den Haag, Nederland Lotto di produzione : L0820

: L0820 Marchio d’identificazione dello stabilimento: Taste of Nature

Sede dello stabilimento :Markham, in Canada

:Markham, in Canada Nome del produttore: Taste of Nature Foods Inc.

Data di scadenza o termine minimo di conservazione : 21 ottobre 2021

: 21 ottobre 2021 Descrizione peso/volume di vendita: 40 gr

I dati dell’altra barretta energetica sottoposta a richiamo

Denominazione di vendita : Barretta ai Cranberries Bio

: Barretta ai Cranberries Bio Marchio del prodotto : Taste of Nature

: Taste of Nature Nome o ragione sociale dell’OSA : Madal Bal PPST BV Denneweg 126B 2514 Cl Den Haag, Nederland

: Madal Bal PPST BV Denneweg 126B 2514 Cl Den Haag, Nederland Lotto di produzione : L0820

: L0820 Marchio d’identificazione dello stabilimento: Taste of Nature

Sede dello stabilimento : Markham, in Canada

: Markham, in Canada Nome del produttore: Taste of Nature Foods Inc.

Data di scadenza o termine minimo di conservazione : 21 ottobre 2021

: 21 ottobre 2021 Descrizione peso/volume di vendita: 40 gr

Nelle indicazioni si legge di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita per chiedere un rimborso o una sostituzione dell’articolo. Come per tutti i richiami non c’è bisogno di esibire lo scontrino fiscale.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questo richiamo? Cosa ne pensate? Consumate il prodotto?