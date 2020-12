Il 3 dicembre il cantante dei The Kolors Stash è diventato papà per la prima volta: dopo il Natale ecco la prima foto di famiglia con Giulia e la piccola Grace. Tanta tenerezza assicurata!

Per la prima volta dalla nascita della figlia Grace, il frontman dei “The Kolors” Stash ha pubblicato una dolcissima foto di famiglia con la compagna Giulia e la loro primogenita.

Le loro prime festività da genitori, infatti, sono state catturate da uno scatto che ha conquistato il cuore di milioni di utenti che seguono il suo profilo Instagram.

Poche settimane fa, davanti alle telecamere di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin, il cantante aveva confessato la gioia della paternità e i diversi auguri ricevuti dagli altri Vip suoi amici.

“E’ la donna della mia vita“, aveva dichiarato con la piccola in braccio.

Stash, ecco la prima foto di famiglia con la compagna e la piccola Grace

Sono entrambi seduti ai piedi dell’albero di Natale e Stash tiene tra le braccia la piccola Grace: è questa la foto che il frontman dei The Kolors e la compagna hanno regalato ai fan in occasione delle feste.

I neo-genitori sorridono: è questo il primo Natale della loro primogenita, nata soltanto il 3 Dicembre. Entrambi indossano un pigiama rosso a quadri neri e sono immersi tra i mille pacchetti poggiati sotto l’albero. La piccola, invece, indossa una tutina grigia con dei calzini abinati agli indumenti dei genitori.

“Il nostro primo Natale in tre“, ha scritto Giulia nei commenti della foto; “le femmine mie“, ha invece risporto il neo-papà.

“In questo momento sono sicuro che fino ad oggi la cosa più bella è lei: io mi sento pronto a vivere questa vita in supporto a Grace“, aveva confessato il cantante a Silvia Toffanin pochi giorni dopo la nascita della bambina, durate un’intervista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da THE KOLORS (@thekolors_stash)

Nonostante la nascita della loro primogenita, le nozze sembrano ancora lontane per la coppia che, per il momento, preferisce assaporare ogni istante della nuova vita che hanno generato prendendo per mano loro figlia in ogni instante della sua vita.

E voi Unimamme, conoscevate questa foto di famiglia? Che ne pensate?