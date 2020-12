Capodanno 2021: i concerti e gli eventi da guardare in streaming per festeggiare da casa.

La pandemia di Covid ci obbliga quest’anno a festeggiare il Capdanno in casa, con pochi amici o parenti. La zona rossa e il coprifuoco dalle 22.00, infatti, non ci permettono di uscire di casa per partecipare ai veglioni nei ristoranti o alle feste in piazza.

Questo non significa che saremo privati di momenti di intrattenimento, tra musica, concerti, spettacoli e video istallazioni. Oltre ai tradizionali programmi televisivi sono in programma tantissimi eventi da seguire in diretta streaming sul web. Anche le città italiane propongono una vasta scelta di spettacoli al posto dei tradizionali concertoni in piazza. Insomma, non ci annoieremo. Di seguito segnaliamo i principali eventi da seguire online.

Capodanno 2021: concerti ed eventi da guardare in streaming

Anche se dovremo rinunciare ai tradizionali eventi della notte di San Silvestro, dai veglioni ai balli in discoteca, questo non significa che non potremo divertirci, anzi. L’alternativa è una vastissima offerta di concerti e spettacoli, in tv ma soprattutto online su piattaforme dedicate dalle quali saranno trasmessi in streaming. Qui vi segnaliamo quelli da non perdere.

Capodanno a Roma. Non possono mancare i festeggiamenti nella Capitale per Capodanno, anche se a distanza. L’evento proposto dalla Città Eterna si intitola “Oltre tutto” e sarà trasmesso a partire dalle ore 22.00. La serata sarà condotta da Michela Murgia e Chiara Valerio, dal Laboratorio di Scenografia del Teatro dell’Opera, trasformato per la serata in uno studio di registrazione. Gli ospiti che intratterranno il pubblico hanno già registrato le loro performance nei luoghi simbolo di Roma. Vedremo i concerti di Elodie dai Musei Capitolini, Gemitaiz dall’Ara Pacis, Carl Brave da Rhinoceros, Manuel Agnelli feat. Rodrigo d’Erasmo dal Museo di Roma – Palazzo Braschi e Gianna Nannini dal Circo Massimo. Parteciperanno con le loro parole anche le scrittrici Maria Giovanna Luini, Sandra Savaglio e Igiaba Scego. Ci sarà anche un momento dedicato al cinema con i Fratelli D’Innocenzo, Chiara Caselli, Chiara Francini, Francesco Bruni e Mauro Covacich, ognuno con un video su Roma. La diretta streaming sarà aperta da Adriana Ferreira e Augusta Girardi, con una performance in duo, flauto e arpa. Link all’evento: culture.roma.it

Capodanno a Milano. Al posto del tradizionale concerto in piazza Duomo è in programma uno spettacolo di video-installazioni, arte e musica chiamato “Pensieri Illuminati”, ideato daFelice Limosani e Beatrice Venezi con la regia di Marco Boarino. Sulla facciata della Cattedrale verranno proiettati giochi di luce e immagini con i pensieri inviati dai cittadini trasformati in grafica generativa da Limosani. Nello stesso tempo andrà in scena la musica diretta dal maestro Beatrice Venezi ed eseguita da 52 elementi dell’Orchestra I Pomeriggi Musicali, dalla voce della soprano Francesca Manzo e con le parole degli attori della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi. Ci sarà anche una video-installazione narrata dall’attore Alessandro Preziosi, grazie alla collaborazione con la Veneranda Fabbrica del Duomo. Lo spettacolo, visibile solo in streaming, inizierà alle 22:30 sulle piattaforme Live-now.com, Repubblica.it, YesMilano.it e Video.sky.it/arte.

Capodanno a Firenze. Un grande evento online sarà proposto anche a Firenze, con le celebrazioni in diretta da Palazzo Vecchio. L’evento in streaming è chiamato “Futura” e propone concerti e spettacoli. Nelle celebri sale del palazzo comunale fiorentino si esibiranno cantanti, musicisti e ballerini, come Daniele Silvestri, Ghemon, la violoncellista Naomi Berrill, la danzatrice Jennifer Rosati. Le celebrazioni del capodanno fiorentino saranno trasmesse sul canale YouTube del Comune di Firenze e su Rtv38.

Capodanno a Bologna. Per festeggiare l’arrivo del nuovo anno, DumBO e ROBOT Festival si uniscono per una grande festa in streaming con 5 ore di musica in diretta dal Binario Centrale dell’ex scalo ferroviario Ravone. Si esibiranno alcuni dj della scena elettronica bolognese: Calma, Lizard, Marco Unzip, Vicky, Fili Balou e Umberto. Gli artisti saranno immersi in una scenografia digitale “aumentata” prodotta in tempo reale.

Eventi internazionali

Gli appassionati di musica elettronica, potranno assistere in streaming allo show proposto dallo storico festival Tomorrowland, in Belgio. L’evento proporrà ben quattro palchi con effetti speciali per le esibizioni degli artisti. Si potrà assistere alle performance 25 dj di fama mondiale, tra cui David Guetta, Boys Noize, Armin Van Buuren e Snoop Dogg AKA Snoopadelic. I biglietti sono in vendita a partire da 20 euro, con il biglietto da 25 euro si può assistere a tutte le esibizioni in programma, anche nelle settimane successive. L’orario di inizio del festival è stato adattato ai 27 i fusi orari della Terra in modo che sia disponibile online a partire dalle 20.00 in ognuno.

Sempre nel campo della musica elettronica, imperdibile il concerto di Jean-Michel Jarre ambientato nella cattedrale di Notre-Dame a Parigi. L’evento si chiama “Welcome to the Other Side” ed è realizzato conla start-up francese VRrOOm. Jarre si esibirà dal vivo da uno studio vicino alla Cattedrale di Parigi, mentre il suo avatar suonerà all’interno di una Notre-Dame virtuale. Il concerto durerà 45 minuti e proporrà brani famosi dell’artista, come Oxygène ed Equinoxe, insieme ad altri dalla sua recente opera Electronica.

I fan del pop potranno assistere in diretta streaming al concerto di Justin Bieber, pagando un biglietto di circa 25 euro. Il concerto sarà trasmesso dal vivo quando in Italia saranno le 4.15 del mattino del 1° gennaio 2021.

Tanti auguri di Buon Anno Nuovo Unimamme! E buon divertimento per questa sera!