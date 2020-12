Capodanno si avvicina e anche se si trascorrerà a casa, come da tradizione, l’intimo è importante anche in gravidanza.

Come ben sappiamo sarà un Capodanno diverso dal solito che vivremo a casa insieme ai nostri cari più stretti.

Tuttavia però non bisogna rinunciare alle tradizioni e soprattutto a festeggiarlo con un bel cenone e vestiti elegantemente proprio per accogliere nel migliore dei modi il nuovo anno.

Così proprio nel rispetto delle tradizioni che ci accompagnano da sempre non è necessario rinunciare all’intimo rosso, neanche se si è in gravidanza.

Perciò abbiamo deciso di fare una selezione dei pezzi più sensuali, ma anche comodi per tutte quelle donne che accoglieranno il nuovo anno con il pancione.

Che intimo indossare in gravidanza per Capodanno: reggiseno in pizzo

Per l’ultimo dell’anno, il pizzo è quasi d’obbligo, ma in certi casi può non essere comodo e soprattutto piacere. Sull’argomento si è parlato in passato con un articolo di approfondimento.

In ogni caso esistono dei modelli estremamente versatili soprattutto di color nero che sono perfetti anche per le mamme che hanno partorito da poco. Di solito il materiale di cui è fatto è in microfibra, rendendo il reggiseno morbido sulla pelle.

Le coppe seguono la naturale forma del corpo e le spalline regolabili assicurano il massimo comfort. Spesso questi reggiseni sono dotati di un’apertura con clip, soprattutto per le mamme che allattano, che consente di aprire e chiudere il reggiseno con una mano.

Per avere una migliore vestibilità c’è la possibilità di scegliere tra due modelli: la coppa imbottita per seni piccoli e medi, oppure la variante sfoderata per un decolleté molto più abbondante.

Intimo gravidanza a Capodanno: Reggiseno senza cuciture

Il reggiseno senza cuciture consente di sentirsi comode, ma anche sensuali allo stesso tempo. È possibile trovarlo in diversi colori dal panna al rosso e molti di questi modelli sono dotati di una decorazione in pizzo sulla scollatura.

È realizzato in cotone, materiale che si adatta perfettamente al corpo sia in gravidanza, sia durante l’allattamento sia dopo il parto. Le cinghie regolabili, le spalline ampie antiscivolo riducono la pressione sulle spalle, mentre la chiusura allungabile sostiene le forme in modo naturale. Si può lavare perfettamente in lavatrice.

Reggiseno allattamento

Questo modello è adatto a tutte le neomamme che in questo momento stanno allattando il proprio bambino. È possibile trovarlo in diversi colori per le tutte le esigenze, ma oltre a farvi sentire sexy è estremamente comodo e traspirante proprio per prevenire la comparsa di batteri.

I bottocini frontali sono estremamente comodi perché consentono l’apertura con una mano sola proprio per facilitare la fase dell’allattamento. Inoltre gli spallacci larghi e l’assenza di ferretto riducono la pressione sulle spalle e sul petto per avere il massimo comfort.

Slip con pizzo

Gli slip con pizzo sono perfetti da abbinare a qualsiasi reggiseno. Sono comodi e realizzati in cotone, in modo tale che il materiale sia estremamente sicuro sulla pelle ed anche traspirante e antibatterico.

Per la gravidanza vi è uno slip adatto con la vita bassa, incrociato sul davanti che accompagna le forme senza stringere sulla pancia. Le cuciture in cotone lasciano liberi i movimenti.

Camicia da notte in raso

La camicia da notte in raso è davvero un must. Questa è disponibile in ogni colore, ma quelli che vanno per la maggiore sono il rosso, il nero e il bianco. L’indumento è estremamente traspirante e regolabile, adattandosi a ogni forma del corpo.

Camicia da notte in pizzo

La camicia da notte in pizzo è estremamente elegante e sensuale. Anche questo tipo di indumento è disponibile in diversi colori, ma quelli che vanno per la maggiore sono bianco, rosso e nero.

Il tessuto è solitamente confortevole sulla pelle, regalando una piacevole sensazione e adattandosi alle forme del corpo. Questa è pensata anche alla fase di allattamento grazie alle spalline super regolabili.

E voi unimamme che tipo di intimo avete scelto per l’ultima sera dell’anno?