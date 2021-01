Le festività, lo stare in compagnia, rendono meno facile dedicarsi ai compiti delle vacanze di Natale in lockdown. Ecco quindi alcuni consigli utili per farli in serenità e senza troppi sacrifici.

Anche se il Natale e i compiti non sono il massimo dell’accoppiata, non bisogna scoraggiarsi dal momento che ci sono diversi modi per finire velocemente i compiti, senza particolare stress. A chi non piacerebbe riposarsi e godersi le vacanze di Natale in tutta tranquillità, tuttavia, è sempre una buona idea tenere allenata la propria mente per affrontare il ritorno a scuola senza difficoltà. A tal proposito vi abbiamo parlato delle date ufficiali relative al rientro a scuola.

Compiti vacanze di Natale, come creare un piano di studi

Ciò che conta è non ridursi gli ultimi giorni! Di seguito alcuni consigli utili:

1- il primo consiglio per riuscire a terminare i compiti delle vacanze è prepararsi un piano di studio. Sia che si tratti di un piano settimanale o giornaliero, è fondamentale ottimizzare al massimo il tempo che si ha a disposizione. In particolare, bisogna stabilire la quantità di compiti ed il lasso di tempo in cui devono essere terminati. Ad esempio, potete dedicarvi ai compiti qualche ora al mattino o anche al pomeriggio, evitando di accumulare i compiti. Se si hanno da svolgere una ventina di esercizi di matematica sarà sufficiente svolgerne un paio al giorno per terminarli in meno di quindici giorni.

2- Il secondo consiglio per portare a termine i compiti delle vacanze di Natale in lockdown è quello di non buttarsi sui libri subito, per poi non guardarli più. In questo modo, infatti, si rischia di dimenticare tutto anche se si sono ultimati tutti i compiti.

3- Molto importante, inoltre, è distribuire le materie da studiare durante il giorno. Bisogna evitare, infatti, di concentrare in un unico giorno temi di italiano e problemi matematici. Così facendo si corre il serio rischio di fare male ognuna di queste cose e di perdere del tempo utile, dovendo ricominciare da capo.

4- Anche se potrebbe sembrare un controsenso, è bene riposare. Ovviamente, questo non è un invito a dormire ma a riposare bene durante la notte e ad usare le prime ore del mattino per lo studio.

5- Quando è il momento di studiare, inoltre, è da evitare qualsiasi distrazione. Sono banditi, quindi, cellulari, computer e tv accesi. La tecnologia, infatti, può farci correre il rischio di perdere sia tempo che concentrazione.

6- Se anche i vostri fratelli o sorelle devono dedicarsi ai compiti delle vacanze di Natale in lockdown e avete più o meno la stessa età, potete decidere di studiare in compagnia. In questo modo, ci si aiuterà a vicenda

Vi abbiamo già parlato, infatti, delle difficoltà della didattica a distanza,e, pechè no, dopo lo studio, ci si potrà concedere qualche ora di meritato divertimento.

Cosa ne pensate unimamme di questi consigli?