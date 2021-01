By

La somiglianza tra Elodie e la madre è davvero impressionante, ma anche se oggi appaiono molto legate il loro rapporto non è sempre stato dei migliori.

Elodie, infatti, in una delle sue dichiarazioni ha rivelato di non essere stata mai una donna attaccata alla famiglia. Secondo la nota cantante, ogni persona deve riuscire a farcela da sola, con le proprie forze, imparare a cadere e a rialzarsi da sola. Tuttavia, in questi anni ha cambiato il suo modo di vedere la vita.

La somiglianza tra Elodie e la madre tossicodipendente

Come abbiamo detto, la somiglianza tra Elodie e la mamma è molto evidente, stessi occhi verdi e stesse labbra carnose. Lo sguardo rivela di entrambe una vita difficile che, tuttavia, ha ritrovato il sereno. Elodie, è sempre stata una donna forte, che non ha mai chiesto aiuto a nessuno. Oggi, però, la sua visione della vita è cambiata. La cantante ha rivelato di aver capito che, a volte, lasciarsi andare alle emozioni non è poi così sbagliato. A proposito, avete letto le rivelazioni shock di Elodie?

Tornando alla somiglianza tra Elodie e la madre e il loro legame, anche se oggi sembrano molto unite, in passato, le due hanno avuto un rapporto molto burrascoso, rapporto che la cantante ha descritto come delle montagne russe. Le due, infatti, hanno vissuto insieme una vita precaria nel quartiere popolare Testaccio di Roma. Elodie ha raccontato di una famiglia particolare, segnata da un divorzio a colpi di offese e litigate.

Definendo la sua famiglia molto diversa da quella del Mulino Bianco, la compagna di Marracash ha raccontato di quando lei aveva otto anni e, insieme alla sua sorellina più piccola, respirava un’aria tesa in casa, basti pensare che la madre divenne insieme al marito una tossicodipendente. Avete letto dell’incredibile trasformazione di una madre tossicodipendente?

All’età di 19 anni, scappò via di casa a causa di una situazione non più gestibile e, oggi, dopo il distacco e il successo, è riuscita a perdonare la dipendenza della madre. Il suo passato è diventato, quindi, un punto di forza perché le ha dimostrato di essere capace di farcela da sola, ma che, allo stesso tempo, lasciarsi andare alle emozioni non è poi un’esperienza così brutta.

