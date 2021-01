Si sposano a 15 e 16 anni su Tik Tok: é polemica | VIDEO

Due adolescenti di 15 e 16 anni si sposano e pubblicanoil video su Tik Tok. Molte le polemice, ecco il video della cerimonia.

Unimamme da qualche anno gli adolescenti stanno usando sempre di più Tik Tok, si tratta di un socila network attraverso il quale si possono andare a creare brevi clip musucali che durano dai 15 ai 60 secondi ai quali si possono aggiungere degli effetti.

Un social molto usato anche dagli adulti in questo ultimo anno difficile legato alla pandemia. Ci sono molti video divertenti, ma c’è ne sono alcuni davvero di pessimo gusto che possono essere anche pericolosi per chi li guarda incoragiando alla violenza. Oppure come il video pubblicato durante un aborto. C’è un video che ha comportato numerosi commenti per il suo contenuto ed ha fatto il giro del Mondo; ecco di cosa si tratta.

Adolescenti di 15 e 16 anni si sposano su TikTok: ecco il video che fa discutere

Nel video che in pochi giorni è stato visualizzato da tantissime persone in tutto il Mondo vede come protagonisti due adolescenti malesi che si sposano. Lui 16 anni e lei 15 anni, non si tratta di un fake, ma è tutto vero. I due novelli sposi hanno fatto la celebrazione a Tanah Merah, nello stato del Kelental in Malesia. Entrambi sono in abiti da sposi blu, abbinati a quelli dei testimoni dello sposo ed alle damigelle che li accompagnano.

Le clip sono state girate e poi pubblicate dalla zia della sposa nonchè anche damigella che in una delle clip ha chiesto agli utenti l’età dei due ragazzi. Quando ha rivelato la loro giovane età i commenti sono diventati numerosi. In poche ore le visualizzazioni sul suo profilo sono cresciute in maniera esponenziale fino a superare il milione, tra lo scetticismo e l’entusiasmo degli utenti, divenuti invitati non richiesti al matrimonio dei due.

l video dell’unione sono stati rimossi dopo aver raggiunto più di un milione di visualizzazioni in poche ore, ma online si trovano alcune clip della cerimonia e dei preparativi con tantissimi commenti con opinioni contrastanti.

La vicenda è stata riportata da un giornale locale Malaymail che ricorda che in Malesia c’è una legge, il Federal Teritory’s Islamic Family Law Act 1984, dove si stabilisce l’età minima richiesta per il matrimonio: per gli uomini è di 18 anni, mentre per le donne è di 16 anni.

C’è però un’eccezione se il giudice della Shariah concede un particolare permesso scritto, come sarà avvenuto in questo caso.

Questa vicenda ha riportato alla luce un porblema molto grave, quello dei matrimoni tra minori. Ci sono molte organizzazioni che da tempo denunciano e si battono affichè quetsa legge venga abbolita. Abbiamo avuto esempi di ragazze moto piccole che sono sono sposate con uomini adulti ed il tutto era legale.

Tra le associazioni che lottano contro i matrimoni tra minori o con minori c’è l’associazione Mete Onlus che nel 2014 ha dato il via ad una campagna internazionale “Sono Bambina, Non Una Sposa” ideata della advocacy Giorgia Butera per contrastare il fenomeno delle spose bambine. Oppure Save The Children e l’Onu sono impegnati per cercare di porre un freno a questa terribile pratica. L’Onu ha istituito nel 2011 la Giornata internazionale delle bambine proprio per proteggere i loro diritti e raggiungere la parità di genere attraverso la loro emancipazione. È stato stimato che se la situazione non migliorerà e nel 2030 si sposeranno 10 milioni di ragazze, di cui 2 milioni prima di compiere i 15 anni di età.

Voi unimamme cosa ne pensate di questa vicenda?