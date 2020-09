Una ragazzina di 15 anni è morta a causa di una sfida su Tik Tok, non si era resa conto del pericolo.

Unimamme, ormai sono anni che sui social circolano assurde e pericolose sfide che mettono a repentaglio la vita dei nostri ragazzi. L’ultima si chiama Benadryl Challenge.

Una sfida pericolosa

Sul social Tik Tok, molto frequentato da adolescenti e bambini, sta circolando una nuova, pericolosissima sfida che si chiama Benadryl Challenge, dal nome del noto farmaco antistaminico.

La sfida prevede di filmarsi mentre si assume questo farmaco che serve per trattare le allergie. Bisogna assumerlo in dosi da cauare allucinazioni e riprendere tutto per poi pubblicarlo online. Il farmaco, se assunto in dosi massicce può causare pesanti effetti collaterali perché danneggia il sistema cardiocircolatorio.

Questo è quanto accaduto a una ragazzina di 15 anni, Chloe Phillips, morta per overdose da farmaci. La ragazza, di Blanchard, in Oklahoma, ha avuto un arresto cardiaco mentre si trovava in casa, a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione e la corsa in ospedale. La tragedia, verificatasi il 21 agosto scorso ha scosso amici e parenti di Chloe.

Sua zia aveva scritto un messaggio su Facebook, che successivamente è stato cancellato: “Bisogna che tutto questo si fermi. Non lasciate che muoiano altri ragazzini. Non voglio che altre famiglie passino ciò che stiamo passando noi Cercate di sapere sempre cosa stanno facendo o prendendo vostri figli.”

Chloe non è l’unica ad essere rimasta coinvolta in questa sfida, altri 3 ragazzi sono stati ricoverati. Persimo l’ l’Oklahoma Center for Poison and Drug Information ha diramato un allarme.

Unimamme, voi cosa ne pensate di quanto accaduto e riportato sul Daily Mail? L’anno scorso anche in Italia si era diffusa la Blu Whale Challenge con drammatici esiti.

