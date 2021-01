Flavio Briatore e il figlio Nathan in fuga senza Elisabetta Gregoraci a Natale e Capodanno. Cosa è successo?

Dove ha trascorso le festività Flavio Briatore? Per quest’anno il noto imprenditore è scappato lontano da tutti, nel deserto. Insieme al figlio Nathan Falco, i due hanno passato le feste di Natale a Dubai fermandosi lì anche a Capodanno.

Elisabetta Gregoraci non dimentica il figlio Nathan

Vi avevamo parlato di Nathan Falco e del suo segreto, stavolta la famiglia Briatore torna a far parlare di sé per l’assenza di Elisabetta Gregoraci, rimasta a Roma per partecipare alla puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda il 31 dicembre per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Flavio Briatore si è recato a Dubai anche per seguire da vicino i suoi locali, visto che lì ha delle tante sedi del ‘Billionaire’. Con lui, ovviamente, è andato anche il figlio Nathan che come si vede dalle tante foto pubblicate su Instagram, lo segue passo dopo passo.

L’imprenditore ha cominciato questo anno con tanta speranza. Anche sul suo profilo Instagram ha scritto: “Primo giorno del nuovo anno. Che il 2021 possa essere un anno migliore e più sereno per tutti”.

Sembrano non ci siano stati particolari problemi durante la vacanza a Dubai visto che i turisti continuano ad avere libero accesso negli Emirati. Un’occasione davvero unica anche per il piccolo Nathan che ha l’occasione di imparare dal padre i trucchi del mestiere, utili per il suo futuro.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore quest’anno hanno trascorso il giorno di Natale insieme, proprio come hanno fatto negli anni precedenti, quando erano ancora sposati.

I due hanno anche voluto immortalare il momento con uno scatto pubblicato sui social dove lei, elegantissima in rosso, era insieme a Briatore e al piccolo Nathan, felice tra i due genitori.

La Gregoraci non ha mai nascosto di vedere ancora in Briatore una figura molto importante. A rivelarlo è stata proprio lei a Libero: “Mi sono sposata per amore e lo rifarei. Il nostro matrimonio dopo 10 anni è finito ma tra noi due c’è sempre molto rispetto e nostro figlio Nathan è al primo posto in ogni nostra decisione”.

Elisabetta Gregoraci per amore del figlio ha anche rinunciato al Grande Fratello Vip. Alla notizia del posticipo della finale, infatti, la showgirl calabrese non ci ha pensato due volte a ritirarsi per trascorrere le feste natalizie insieme a Nathan.

C’è poco da dire, per Elisabetta il figlio Nathan viene sicuramente prima di tutto. Non ha mai nascosto di aver sentito moltissimo la sua mancanza anche in casa.

Durante il reality la Gregoraci ha creato un bel po’ di clamore per alcune affermazioni fatte sul suo ex marito. La showgirl sembrava aver confermato al coinquilino Pierpaolo l’esistenza di un contratto tra i due. Con il gieffino, Elisabetta aveva instaurato un rapporto molto speciale, che sembrava potesse trasformarsi in qualcosa in più. Adesso, però, Pierpaolo ha occhi solo per la bella Giulia Salemi.

In quanto a Briatore, la Gregoraci negli ultimi giorni ha anche rivelato che si è infastidito in più occasioni: “Non gli è piaciuto essere stato messo in mezzo a tante discussioni. Ma mi ha detto che sono stata coraggiosa”.

E voi cosa ne pensate Unimamme? Vi è piaciuto il percorso della Gregoraci dentro la casa del GF VIP?