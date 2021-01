Ambra Angiolini ha un messaggio speciale per lei: “meno male che non ti sei spaventata”

L’attrice Ambra Angiolini festeggia sui social, con due bellissimi e teneri scatti, il compleanno della figlia maggiore Jolanda, avuta da Francesco Renga.

Unimamme, il 2 gennaio del 2004 è stata una data importantissima per l’attrice, ex reginetta di Non è la Rai, Ambra Angiolini, quello infatti è stato il giorno in cui è diventata mamma.

Ambra Angiolini: gli auguri speciali

Sui social, mamma Ambra ha deciso di celebrare con tutti i sui 777 mila followers, un compleanno speciale, quello della figlia maggiore Jolanda.

Ambra Angiolini e Francesco Renga hanno avuto una lunga storia d’amore durata dal 2004 al 2015, insieme hanno avuto 2 figli: Jolanda e Leonardo, nato nel 2006. Purtroppo, dal 2010 il loro rapporto ha iniziato a deteriorarsi.

Successivamente è parso che i problemi della coppia si fossero risolti fino alla rottura finale.

Sembra comunque che i genitori dei ragazzi abbiano mantenuto buoni rapporti. A ogni modo, oltre a pubblicare sul suo profilo Instagram due immagini insieme alla figlia, la prima contemporanea e la seconda di quando Jolanda era una bambina, Ambra Angiolini ha scritto anche un dolce commento.

Eccolo: “Grazie per avermi dato la vita 17 anni fa piccola mia …. meno male che non ti sei spaventata dei miei “ interni” ed hai cominciato subito a ridere….. continua ….. TI AMO”.

Il suo post ha ottenuto 64,4 mila Like e 1578 messaggi di auguri.

Nel 2008 l’attrice ha raccontato di aver sofferto di bulimia e di averla superata grazie all’amore di Francesco Renga e dei figli. “Lei ha fatto in modo che la mia pancia diventasse improvvisamente il posto più accogliente e pieno della terra” aveva dichiarato, in riferimento alla prima gravidanza.

Mamma Ambra però non è stata l’unica a fare gli auguri alla figlia. Anche papà Francesco Renga non è stato da meno. Il cantante ha pubblicato una foto in cui teneva in braccio la figlia, ancora piccola e ha scritto su Instagram: “lo so che sono ripetitivo… so anche che ti vergognerai di questa foto, di questo post… so che ti sembrerà ingiusto. Ma oggi compi 17 anni. Sei già una bellissima donna, ma per il tuo papà resti così. La mia piccola, magica, unica principessa. La mia bambina… l’amore della mia vita, il suo senso. Auguri Jolanda.”

