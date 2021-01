Una volta passate le feste, oltre ai ricordi dei bei momenti resta la sensazione di gonfiore e pesantezza, è il caso di correre ai ripari, con una dieta dopo Capodanno.

Pianificare una dieta dopo Capodanno è una buona idea oltre per perdere tutti i chili presi durante le feste, anche per eliminare quella fastidiosa sensazione di pancia gonfia aiutando, di conseguenze, il fegato a disintossicarsi. Per fare ciò, bisogna scegliere gli alimenti giusti, mangiando in modo sano ed equilibrato. A proposito, se state cercando un figlio, avete letto quali sono gli alimenti da preferire?

La dieta dopo Capodanno, no ai digiuni

La prima cosa da precisare è che vanno evitati i digiuni che, al contrario, hanno un effetto addirittura controproducente. Se, infatti, costringete il vostro organismo a sostenere grandi abbuffate e il giorno dopo digiuni, non lo aiuterete a ritrovare i suoi ritmi abituali. Il vostro obiettivo, quindi, deve essere quello di riabituare il proprio organismo a mangiare unicamente al momento dei pasti privilegiando, come spuntino e merenda, frutta secca e barrette di cereali.

Ad esempio, a colazione, bisogna preferire un vasetto di yogurt con l’aggiunta di cereali integrali, del caffè, o anche del thè, e un frutto a scelta. Molto utili e salutari sono anche i frullati, così come i centrifugati, dal momento che riescono a fornirci il giusto apporto di vitamine e di sali minerali. I frullati possono essere preparati utilizzando della frutta di stagione come, ad esempio, mele verdi, banane e anche kiwi. Molto benefici sono anche i frutti di bosco, i mirtilli, le more e, infine, i lamponi. Si tratta di frutti ricchi di sostanze antiossidanti che aiutano a migliorare la circolazione, oltre che a svolgere un effetto drenante.

Per riuscire a disintossicare il nostro organismo, poi, bisognerà rinunciare completamente allo zucchero. In mancanza, si potrà sostituirlo con dolcificanti naturali come, ad esempio, lo sciroppo d’acero o quello d’agave. Questi dolcificanti presentano elevate quantità di calcio, potassio e magnesio, a favore di un basso indice glicemico.

Per ciò che concerne il pranzo, invece, si può ricorrere a zuppe e minestre che hanno il vantaggio di essere nutrienti e sazianti. Ovviamente da prediligere sono anche i cereali e le verdure. La loro combinazione, infatti, è tra le più salutari per il nostro organismo.

Tra gli abbinamenti più nutrienti ci sono il riso con la zucca, carote e zucchine e farro. Ingredienti che, tra l’altro, possono essere mixati realizzando un minestrone di cereali. Sempre in riferimento alle zuppe, al loro interno possono essere utilizzate anche i legumi ricchi di fibre.

Per la cena, invece, le verdure bollite e i pesci, cotti alla piastra o al vapore, sono l’ideale. Il trucco sta nel variare il più possibile gli alimenti e, nel caso delle verdure, scegliere quelle di stagione, in particolare, carote, finocchi, broccoli e, infine, cavoli. Ricordate, poi, che quando cucinate il pesce sia che lo facciate alla piastra sia al vapore, basterà condirlo con del limone e un cucchiaio di olio extravergine d’oliva.

Cercate di prediligere comunque, i pesci azzurri che sono ricchi di fosforo, calcio e, soprattutto vitamine. A proposito di diete, avete letto quella che aiuta a bloccare il covid 19?

E voi unimamme, avete già cominciato la dieta dopo Capodanno?